“Çorum’da yağlık ayçiçeği ekimi artırmaya çalışıyoruz”

Ali Bardakçı, kooperatifin 2019/2020 iş yılında ortak içi olarak merkez depoda 3 milyon 142 bin 934 kilogram, Eskice deposunda 2 milyon 55 bin 978 kilogram, Bayat deposunda 1 milyon 224 bin 737 kilogram olmak üzere toplam 6 milyon 423 bin 649 kilogram yağlık ayçiçeği mübaya edildiğini bildirdi.

Mübaya edilen yağlık ayçiçeği karşılığında 16 milyon 59 bin 122 TL ödeme yapıldığını belirten Bardakçı, “Alınan ürünün brüt tutarı üzerinden sermaye, zirai vergi stopajı ve Bağ-Kur prim borcu bulunan ortaklardan Bağ-Kur kesintisi yapılmıştır. Kooperatif tarafından 2019/2020 iş yılında ortaklarımıza 26 bin 528 kilogram likit yağ, 794 torba yağlık ayçiçeği tohumu, Bin 400 litre zirai ilaç, 755 litre sıvı yaprak gübre ile 1 milyon 340 bin 200 TL nakit avans verilmiştir. Bu hizmetler peşin ve vadeli olarak gerçekleşmiştir. Dönem sonu itibariyle 738 bin 637 TL tutarında genel yönetim gideri oluşmuştur” diye konuştu.

“Kooperatifimiz Yağlık Ayçiçeği ekimini, emtia satışlarını artırmak için çalışmalarını yürütmekte olup faal karlı bir kooperatif hedeflemektedir” diyen Bardakçı, sözlerine şöyle devam etti: “Kooperatifimiz üreticilerimiz için sigorta görevi görmekte olup üreticilerimizin ve bizlerin birbirimize sahip çıkmamız gerekmektedir. Aksi takdirde kooperatifimizin ayakta kalma şansı yoktur. Genel kurulumuz tüm üreticilerimize ve ülkemize hayırlı olmasını diler 2021 yılının bereketli ve bol kazançlı olmasını dileriz”

(Haber Merkezi)