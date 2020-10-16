Çorum’da virüse üç kurban daha

İlimizde yeni tip koronavirüs salgınının bulaşma riskinin ortadan kaldırılması amacıyla son aylarda alınan önlemlere rağmen ölümlerin önüne geçilemiyor. Yapılan uyarılar, denetim ve önlemlere rağmen bir türlü ölümlerin durmadığı Çorum’da 15 Ekim 2020 Perşembe günü de 6 kişi daha salgında can verdi.

Normalleşme süreci ve Kurban Bayramı’ndan sonra git gide şehrin tamamını etkisi altına alan Covid-19’dan Çorum'da son 11 günde 36 kişi yaşama veda etmiş oldu. Buna göre 5 Ekim'de 5 kişi, 6 Ekim'de 3 kişi, 7 Ekim'de 3 kişi, 8 Ekim'de de 2 kişi, 9 Ekim'de 5 kişi, 11 Ekim'de 2 kişi, 12 Ekim'de 5 kişi, 13 Ekim'de 2 kişi, 14 Ekim'de 6 kişi ve 15 Ekim’de ise 3 kişi Covid-19 salgını nedeniyle hayatını kaybetti.

(Haber Merkezi)