Çorum’da virüs bir can daha aldı

Özellikle 1 Haziran 2020 tarihinde ülke genelinde geçilen kontrolle sosyal hayat ve normalleşme süreci sonrasında hiç olmadığı kadar vaka artışı yaşanan Çorum’da 4 Ağustos 2020 Salı günü itibariyle bir hastanın daha hayatını kaybettiği ve bugüne kadar hayatını kaybeden Çorumlu sayısının ise 9’a ulaştığı öğrenildi.

Özellikle iki haftadır devam eden yüksek koronavirüs vakaları bir türlü engellenemezken, bugün itibariyle test yapılan 92 kişiden 41’inin test sonucunun pozitif çıktığı, 1 hastanın entübe servisine alınarak toplam entübe hasta sayısını 5’e yükseldiği, yoğun bakım servisinde ise 6 hastanın bulunduğu öğrenildi. İlimizde bugüne kadar yapılan 15 bin 583 test sonucunda vaka sayısının 978’e yükseldiği, iyileşenler dışında halen hastanelerde veya özel alanlarda tedavileri devam eden hasta sayısının ise 372’ye yükseldiği kaydedildi. Öte yandan koronavirüs tedavisi gören 24 kişi ise bugün itibariyle iyileşerek taburcu edildiği ve bugüne kadar toplam taburcu sayısının ise 597 olduğu, ayrıca bugün itibari ile 132 kişinin hastanelerde normal serviste, 229’unun ise ev veya diğer özel alanlarda tedavilerini sürdüğü öğrenildi.

(Haber Merkezi)