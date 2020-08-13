Çorum’da vaka sayıları artmaya devam ediyor

Normalleşme süreci ile birlikte düzenli olarak artış yaşanan koronavirüs vakaları, 11 Ağustos Salı itibari ile de yükselmeye devam etti.

Kurban Bayramı sonrasında sürekli artan vakalar sonucunda bugüne kadar toplam vaka sayısı Bin 500’e ulaşırken, yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan 2 hasta ile durumu kötüleşen 1 hasta ise entübe servisinde tedavi altına alındı.

Çorum’da 10 Ağustos Pazartesi günü 378 testte 84 yeni pozitif vaka tespit edilirken, Salı günü ise 429 test yapıldığı, bu testler sonucunda ise 83 yeni vakanın tespit edildiği, halen tedavi altına alınan hasta sayısının da 718’e yükseldiği öğrenildi. 11 Ağustos günü 26 hastanın iyileşerek taburcu olduğu bilgisi de alınırken, halen 170 hastanın Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi gördüğü, 535 kişinin özel alanlarda tedavilerinin devam ettiği, 4 hastanın yoğun bakım, 10 hastanın ise entübe servisinde bulunduğu ve bugüne kadar yapılan toplam test sayısının ise 18 bin 295’e çıktığı öğrenildi. Koronavirüs salgını nedeniyle vefat edenlerin sayısı ise halen 12.

(Haber Merkezi)