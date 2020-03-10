Çorum’da “Üniversite Tanıtım Günleri” yapıldı

Çorum’da iki gün boyunca 12.sınıf öğrencileri için düzenlenen etkinliğe 11 vakıf ve 3'ü devlet olmak üzere toplamda 14 üniversite katıldı. Öğrenciler bu üniversitelerin eğitim imkanlarını inceleyerek, tercihlerle ilgili bilgiler aldılar.

Üniversite Tanıtım Günleri etkinliği kapsamında ayrıca Bahçelievler Anadolu Lisesi, Şehit Emin Güner Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Buharaevler Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi ile Atatürk Anadolu Lisesi'nde eğitimci yazar Mehmet Ekinci tarafından “Sınav Kaygısı, Verimli Ders Çalışma, Sınav Başarı Teknikleri” gibi konularda seminerler verildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı, Üniversite Tanıtım Günleri etkinliği açılışında yaptığı konuşmasında öğrencilere, burada stant açan üniversiteleri iyice incelemeleri, bilgi sahibi olmaları, hangi üniversiteyi neden seçmeliyim sorusuna cevap bulmalarının önemli olduğunu belirtti. Yakup Sarı, stantları tek tek gezerek üniversite görevlileri ve öğrenciler ile sohbet etti.

(Haber Merkezi)