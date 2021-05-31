Çorum’da trafiğe kayıtlı araç sayısı 178.486’ya ulaştı

TÜİK, Nisan ayı Motorlu Kara Taşıtları sonuçlarını açıklarken, ülke genelinde Nisan ayında 102 bin 461 adet taşıtın trafiğe kaydının yapıldığı vurgulandı.

TÜİK Samsun Bölge Müdürlüğü de 2021 yılı Nisan ayı Motorlu Kara Taşıtları İstatistiklerinden “Çorum İli, Trafiğe Kayıtlı Bulunan Motorlu Kara Taşıtları” konusunda bir basın bülteni hazırladı.

Buna göre Çorum’da motorlu kara taşıtı sayısı bir yılda 5 bin 556 adet arttı.

Çorum ilinde 2021 yılı Nisan ayı sonunda toplam trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtı sayısı bir önceki aya göre 466 adet (% 0,3), bir önceki yılın aynı ayına göre ise 5 bin 556 adet (% 3,2) artarak 178 bin 486 adete ulaştı. 2021 yılı Nisan ayı sonu itibariyle ülke genelinde ise trafiği kayıtlı araç sayısı toplamı 24 milyon 553 bin 312 adete ulaştı. Ayrıca Çorum’un toplam motorlu kara taşıtı ile ülkede motorlu kara taşıtlarının % 0,7’sine sahip olduğu belirtildi.

2021 yılı Nisan ayı sonu itibariyle Çorum’daki toplam 178 bin 486 motorlu kara taşıtının; % 47,2’si (84 bin 304 adet) otomobil, % 1,5’ i ( 2 bin 658 adet) minibüs, % 0,6’sı (1 052 adet) otobüs, % 12,9’u (22 bin 988 adet) kamyonet, % 3,2’si (5 bin 767 adet) kamyon, % 10,4’ü (18 bin 600 adet) motosiklet, % 0,2’si (384 adet) özel amaçll taşıtlar ve % 23,9’u (42 bin 733 adet) traktörden oluştu.

Çorum’da Nisan ayında 3 bin 900 adet taşıtın devri yapılırken, devri yapılan taşıtlar içinde % 61,3 ile ilk sırada yer alan otomobili % 15,5 ile traktör ve % 13,4 ile kamyonet takip etti.

Çorum ilinde 2021 yılı Nisan ayı itibariyle, trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtlarında bir önceki yılın aynı ayına göre en yüksek artış sırasıyla; özel amaçlı taşıtlar (% 9,4), motosiklet (% 4,1) ve otomobil (% 3,5) şeklinde gerçekleşti.

Ayrıca bölgede Samsun’da trafiğe kayıtlı 385 bin 508, Tokat’ta 189 bin 78 ve Amasya’da ise 123 bin 779 araç bulunduğu dile getirildi.

(Haber Merkezi)

