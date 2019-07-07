Çorum’da toplumsal barışı inşa etmek için her şey hazır

Milletvekili Ceylan, programda, Meltem Danışman Çınar’ın sorularını yanıtlarken, Mehmet Yolyapar da, gündeme gelen konulara katkı sağladı ve Çorum halkının beklentilerini de dile getirerek değerlendirmelerde bulundu.

Ahmet Sami Ceylan, Çorum’un temel altyapı sorunlarına ilişkin soruları yanıtlarken, Yüksel Hızlı Tren ile yük taşımacılığını kapsayan demiryolu projesinin devam ettiğini hatırlatarak, Çorum Havalimanı’nın da artık gerçekleşme noktasına geldiğini, yakın zamanda somut gelişmelerin yaşanacağına inandığını söyledi.

Eski Devlet Hastanesi’nin yerine 250 yataklı bir hastanenin mutlaka açılacağını, Diş Hastanesi’nin teknik zorunluluklar nedeniyle, Hitit Üniversitesi’nin Güney Kampüsü’ne kurulacağını, burada Diş Hekimliği Fakültesi ile birlikte çalışacağını anlatan Ceylan, Bahabey Caddesi’ndeki mevcut Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’nin de faaliyetini sürdüreceğini ifade etti.

Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, Çorum’un “Barış Kenti” unvanını en fazla hak eden kent olduğu görüşüne yürekten katıldığını da vurgulayarak, her vesileyle Çorum’un birlik-beraberlik ve kardeşliğini öne çıkardığını, bu doğrultuda üzerine ne düşerse yaptığını ve yapmaya devam edeceğini, Hitit Festivali’nin yeniden düzenlenmesini de bu bakımdan çok yerinde bir karar olarak değerlendirdiğini kaydetti.

“1980 Çorum Olayları”nı anma panelinde, başta 19. Dönem Çorum Milletvekili Adnan Türkoğlu olmak üzere herkes tarafından “barış”a vurgu yapıldığı da dile getirilen radyo programında, gerek Çorumluların, gerekse siyasilerin “toplumsal barış” konusundaki güçlü iradelerini ortaya koydukları ve barış-kardeşlik ortamını kalıcı biçimde inşa etme adına daha ileri adımlar atılması zamanının geldiği görüşünde birleşildi.

(Haber Merkezi)