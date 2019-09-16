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Çorum’da teknoloji zirvesi

Çorum’da ilk kez “Teknoloji Zirvesi” düzenleniyor. Microsoft ve Sap Business One Türkiye Distribütörü Logosoft A.Ş., bilişim sektöründe 26. yılını kutlayan Mustafa Gökgöz’ün sahibi olduğu Gökgöz Bilgisayar’ın ev sahipliğinde Çorum’a geliyor.

Çorum’da teknoloji zirvesi

Çorum’da ilk kez “Teknoloji Zirvesi” düzenleniyor. Microsoft ve Sap Business One Türkiye Distribütörü Logosoft A.Ş., bilişim sektöründe 26. yılını kutlayan Mustafa Gökgöz’ün sahibi olduğu Gökgöz Bilgisayar’ın ev sahipliğinde Çorum’a geliyor.

16 Eylül 2019 Pazartesi 21:43
Çorum’da teknoloji zirvesi

19 Eylül 2019 Perşembe günü saat 14.00’de Çorum Ticaret ve Sanayi Odası’nda düzenlenecek “Teknoloji Zirvesi”ne Çorum’daki iş adamlarının yoğun katılımı bekleniyor.

Organizasyonda işadamlarını ve kurum yöneticilerini yakından ilgilendiren dijital dönüşüm kapsamında Endüstri 4.0 teknolojileri ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu çözümlerine yer verilecek. Zirvede; ülkemizin ilk 500 şirketinde konumlanan dijital dönüşüm çözümleri ile elde edilen başarı hikayelerinden örnekler aktarılacak.

Firma yetkililerinden edinilen bilgiye göre; Çorum ve diğer illerde bu tür önemli bilgilendirme seminerleri periyodik olarak düzenlenecek. (Haber Merkezi)

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