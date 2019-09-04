Çorum’da taşıt sayısı 172 bin 221’e ulaştı

Türkiye İstatistik Kurumu Samsun Bölge Müdürlüğü 2019 yılı Temmuz ayı Motorlu Kara Taşıtları İstatistiklerinden "Çorum İli, Trafiğe Kayıtlı Bulunan Motorlu Kara Taşıtları" konusunda bir basın bülteni hazırladı.

Çorum’da 2019 yılı Temmuz ayı sonunda toplam trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtı sayısı bir önceki aya göre 120 adet (%0,07) ve bir önceki yılın aynı ayına göre 507 adet (%0,3) artarak 172 bin 221 adede ulaştı.

TÜİK Samsun Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre; 2019 yılı Temmuz ayı sonu itibarıyla Çorum'daki toplam 172 bin 221 motorlu kara taşıtının; %47,4'ü (81 bin 586 adet) otomobil, %1,6'sı (2 bin 725 adet) minibüs, %0,6'sı (1.094 adet) otobüs, %12,9'u (22 bin 276 adet) kamyonet, %3,3'ü (5 bin 756 adet) kamyon, %10,3'ü (17 bin 666 adet) motosiklet, %0,2'si (352 adet) özel amaçlı taşıtlar ve %23,7'si (40 bin 766 adet) de traktörlerden oluşmakta.

Çorum'da Temmuz ayında 4 bin 608 adet taşıtın devri yapıldı. Devri yapılan taşıtlar içinde otomobil %69,8 ile ilk sırada yer aldı. Otomobili sırasıyla % 12,7 ile kamyonet ve %9,8 ile traktör takip etti. (Haber Merkezi)