Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum 15°
açık
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale
BİST
100077
ALTIN
282.903
DOLAR
5.6688
STERLİN
6.9440
EURO
6.2538

Çorum’da taşıt sayısı 172 bin 221’e ulaştı

Türkiye İstatistik Kurumu Samsun Bölge Müdürlüğü 2019 yılı Temmuz ayı Motorlu Kara Taşıtları İstatistiklerinden "Çorum İli, Trafiğe Kayıtlı Bulunan Motorlu Kara Taşıtları" konusunda bir basın bülteni hazırladı.

Çorum’da taşıt sayısı 172 bin 221’e ulaştı

Türkiye İstatistik Kurumu Samsun Bölge Müdürlüğü 2019 yılı Temmuz ayı Motorlu Kara Taşıtları İstatistiklerinden "Çorum İli, Trafiğe Kayıtlı Bulunan Motorlu Kara Taşıtları" konusunda bir basın bülteni hazırladı.

04 Eylül 2019 Çarşamba 22:13
Çorum’da taşıt sayısı 172 bin 221’e ulaştı

Türkiye İstatistik Kurumu Samsun Bölge Müdürlüğü 2019 yılı Temmuz ayı Motorlu Kara Taşıtları İstatistiklerinden "Çorum İli, Trafiğe Kayıtlı Bulunan Motorlu Kara Taşıtları" konusunda bir basın bülteni hazırladı.

Çorum’da 2019 yılı Temmuz ayı sonunda toplam trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtı sayısı bir önceki aya göre 120 adet (%0,07) ve bir önceki yılın aynı ayına göre 507 adet (%0,3) artarak 172 bin 221 adede ulaştı.

TÜİK Samsun Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre; 2019 yılı Temmuz ayı sonu itibarıyla Çorum'daki toplam 172 bin 221 motorlu kara taşıtının; %47,4'ü (81 bin 586 adet) otomobil, %1,6'sı (2 bin 725 adet) minibüs, %0,6'sı (1.094 adet) otobüs, %12,9'u (22 bin 276 adet) kamyonet, %3,3'ü (5 bin 756 adet) kamyon, %10,3'ü (17 bin 666 adet) motosiklet, %0,2'si (352 adet) özel amaçlı taşıtlar ve %23,7'si (40 bin 766 adet) de traktörlerden oluşmakta.

Çorum'da Temmuz ayında 4 bin 608 adet taşıtın devri yapıldı. Devri yapılan taşıtlar içinde otomobil %69,8 ile ilk sırada yer aldı. Otomobili sırasıyla % 12,7 ile kamyonet ve %9,8 ile traktör takip etti. (Haber Merkezi)

İlgili Haberler
Mehmet Yolyapar'a başsağlığı ziyaretleri ve mesajları
Mehmet Yolyapar'a başsağlığı ziyaretleri ve mesajları
“Doğrudan temin usulü, genel ihale yöntemi değil”
“Doğrudan temin usulü, genel ihale yöntemi değil”
“Yerel basın batıyor”
“Yerel basın batıyor”
Gün boyu kesintisiz kanalizasyon hizmeti
Gün boyu kesintisiz kanalizasyon hizmeti
“Her yerde sevgi ve barış dilini kullanarak, sevgiyi öğretmeliyiz”
“Her yerde sevgi ve barış dilini kullanarak, sevgiyi öğretmeliyiz”
Kaçak avcılara 54 bin para cezası
Kaçak avcılara 54 bin para cezası

banner155

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim