Çorum'da sosyal mesafeli Cuma Namazı
Çorum'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının ardından başlatılan normalleşme süreci kapsamında bu hafta da camilerde Cuma Namazı kılındı.
Güncel 19.06.2020, 20:02 20.06.2020, 15:25
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Geçen haftalarda hava şartlarının elverişli olması nedeniyle kentteki stat, meydan ve pazar alanlarında kılınan Cuma Namazı, bu hafta yalnızca camilerde eda edildi.
Vatandaşlar, Cuma Namazı vaktinde seccadeyle geldikleri camilerde sosyal mesafe kuralına uygun olarak saf tuttu.
Öte yandan İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi kararı doğrultusunda vatandaşların camilere maskesiz girmesine izin vermedi. Polis ekipleri, cami çevrelerinde maske ve sosyal mesafe denetimi yaptı. (AA)
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