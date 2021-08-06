Çorum’da son 18 yılda 71 milyon fidan dikildi

Anadolu Ajansı Türkiye’de 2003'ten bu yana 5,4 milyar fidanın toprakla buluşturulduğuna yönelik grafikli bir haber paylaşırken, habere göre Çorum’da son 18 yılda 70 milyon fidanın dikildiği gözlendi. 18 yılda ülkede 5 milyon 486 bin 40 hektar alanın ağaçlandırıldığı, fidan adedinde Mersin’in 379 milyon 427 bin 454 ile ilk sırada yer aldığı da görüldü.

AA muhabirinin Orman Genel Müdürlüğü’nden edindiği bilgiye göre, orman sınırları içinde veya dışındaki arazilerde uygulama plan ve projeleri dahil ağaçlandırma faaliyetleri yürütülüyor. Ağaçlandırma, erozyon kontrolü, iyileştirme, mera ıslahı, özel ağaçlandırma, suni gençleştirme ve enerji ormanı tesis çalışmaları çerçevesinde Türkiye'de 2003'ten bu yana 2 milyar 580 milyon 470 bin 387'si dikilen, 2 milyar 666 milyon 854 bin 55'i ekimden elde edilen olmak üzere toplam 5 milyar 247 milyon 324 bin 442 fidan toprakla buluşturuldu. Bunun içinde Türk Silahlı Kuvvetleri’nin toprakla buluşturduğu 9 milyon 654 bin 485 fidan da yer aldı.

Toplam rakama bu yılın Ocak-Temmuz döneminde dikilen 153 milyon fidanın eklenmesiyle 2003'ten bu yana toprakla buluşturulan fidan adedi 5 milyar 400 milyon 324 bin 442'ye ulaştı. 2003'ten bu yana dikilen fidanların illere göre dağılımına bakıldığında, 379 milyon 427 bin 454 fidanla ilk sırada Mersin yer aldı. Bu ili, 306 milyon 600 bin 551 fidanla Adana, 276 milyon 508 bin 463 fidanla Antalya, 213 milyon 643 bin 855 fidanla Muğla ve 182 milyon 897 bin 398 fidanla Balıkesir takip etti. Çorum ise 2003-2021 yılları arasında 70 milyon 980 bin 555 fidanla orta sıralarda kendisine yer buldu.

(AA)

