Çorum’da sokak lambaları gündüz de yanıyor!
Çorum Bahçelievler Mahallesi’nde gündüz yanan aydınlatma lambaları tepki çekti. Bahar Sokak İsmail Kakaç İlkokulu bölgesindeki aydınlatma lambalarının açık olduğu görülürken, Çorum Haber WhatsApp İhbar Hattına ulaşan vatandaşlar, gün boyu yanan aydınlatmalara tepki gösterdi.
Güncel 20.05.2022, 15:02 20.05.2022, 15:08
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