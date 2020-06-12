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Çorum’da sağanak yağış yollar göle döndü

Çorum’da etkili olan sağanak yağış, cadde ve sokakları göle çevirdi. Bazı ev ve iş yerleri su altında kalırken, sürücüler ise yolda kaldı. 

Güncel 12.06.2020, 00:36
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Çorum’da sağanak yağış yollar göle döndü

Akşam saatlerinde başlayan ve yaklaşık yarım saat etkili olan sağanak ve dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Yağmura hazırlıksız yakalananlar, kapalı alanlara sığınarak korunmaya çalıştı. Fırtına nedeniyle kentin bazı bölgelerinde çatılar uçtu, ağaçlar devrildi. 
Sel suları ile kaplanan ana arter ve sokaklarda trafik zaman zaman durdu. Caddelerde yolun karşı tarafına geçmek isteyen vatandaşlar ise ilginç görüntüler oluşturdu. Milönü Caddesi üzerinde bir kişi karşıdan karşıya geçmeye çalışırken, dengesini kaybederek kaldırıma düştü. Vatandaşın imdadına bölgedeki vatandaşlar yetişti. 

Kaynak: (İHA)
#Çorumda sağanak yağış yollar göle döndü
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