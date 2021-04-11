Çorum’da pide fiyatı belli oldu 

Çorum’da Ramazan ayında sofraların vazgeçilmezleri arasında yer alan Ramazan pidesinin fiyatı da belli oldu.

Çorum Fırıncılar ve Simitçiler Odası Başkan Seyit Arslan, bu yıl pide fiyatlarında zam olmadığını ve geçen yılki fiyatların uygulanmasına devam edileceğini açıkladı.

Normal pidenin 2.25 TL, yumurtalı – susamlı pidenin fiyatının ise 2.75 lira olacağını bildiren Oda Başkanı Arslan, ildeki rekabet ortamı nedeniyle fiyatların bölgelere göre aşağı düşebileceğini de kaydetti.

(Ömür SOYTEMİZ)

