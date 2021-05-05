Çorum’da ortanca yaş 38,11’e yükseldi

ORTANCA YAŞ ARTTI

Yeni doğan bebekten en yaşlıya kadar nüfusu oluşturan kişilerin yaşları küçükten büyüğe doğru sıralandığında ortada kalan kişinin yaşı olarak ifade edilen ortanca yaş, Çorum'da 2019 yılında 37,8 iken, 2020 yılında 38,11’e yükseldi. 2020 yılında Çorum nüfusunun yarısı 38,11 yaşından genç diğer yarısı ise 38,11’den yaşlı olduğu belirlendi. Çorum bu değer ile en yüksek ortanca yaş sıralamasına göre 81 il arasında 17’inci sırada yer aldı.

Çorum’da ortanca yaş cinsiyete göre incelendiğinde, 2019 yılında erkeklerde 36,0 olan ortanca yaş 2020 yılında 37,1’e, kadınlarda ise 38,7 ’den 39,1'e yükseldiği görüldü.

Türkiye’de ise 2019 yılında 32,4 olan ortanca yaş, 2020 yılında 32,7'ye yükseldi. Cinsiyete göre incelendiğinde, ortanca yaşın erkeklerde 31,7'den 32,1’e, kadınlarda ise 33,1'den 33,4'e yükseldiği görüldü. Ortanca yaşın illere göre dağılımına bakıldığında, Sinop'un 41,4 ile en yüksek ortanca yaş değerine sahip olduğu görüldü. Sinop'u 40,6 ile Balıkesir, Kastamonu ve 40,4 ile Giresun, Edirne illeri izledi. 20,4 ile Şanlıurfa ise en düşük ortanca yaşa sahip il oldu. Şanlıurfa’yı 21,2 ile Şırnak ve 22,3 ile Ağrı takip etti.

KARGI’NIN YARISI ORTANCA YAŞTA

Çorum ilinde ortanca yaşın en yüksek olduğu ilçeler sırasıyla Kargı (56,1), Dodurga (51,1) ve Oğuzlar (50,2) olurken, ortanca yaşın en düşük olduğu ilçeler ise sırasıyla Merkez (34,9), Osmancık (40,0) ve Alaca (40,1) oldu. Çorum’un 13 ilçesinde ortanca yaş 38,11 olan Çorum değerinin üzerinde olurken, 1 ilçede ise altında gerçekleşti.

Cinsiyete göre ilçelerin ortanca yaşı incelendiğinde, erkeklerde en yüksek ortanca yaş (54,0), kadınlarda ise (57,7) değerleri ile Kargı ilçesinde olurken, erkeklerde en düşük ortanca yaş (34,3), kadınlarda ise (35,4) değerleri ile Merkez ilçesinde oldu.

(Haber Merkezi)

