Çorum’da önümüzdeki 5 gün soğuk hava etkili olacak

Çorum’da uzun süredir beklenen kar, nihayet kenti beyaza bürüdü. Kuraklık sorununun yaşandığı kentimizde iki gün etkili olan kar, su kaynakları için hayati önem taşıdı. Kar yağışının ardından ise soğuk hava etkili oldu. Gece eksi 12 dereceyi gören soğuk havanın devam edeceği belirtildi. Meteoroloji tahminlerine göre, Çorum’da önümüzdeki 5 gün soğuk hava etkisini sürdürecek. Kent merkezinde en yüksek sıcaklığın eksi 2 derece olması beklenirken, en düşük sıcaklığın ise eksi 13 derece olması tahmin ediliyor.

Kent merkezinde kar kalınlığı 20 santimetreyi bulurken, Çorum Belediyesi’nin karla mücadele çalışmaları da sürüyor.