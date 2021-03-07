Çorum’da nüfusun yüzde 50.47’si kadın

Türkiye 83 milyon 614 bin 362 kişilik nüfusun %50,13'ünün (41 milyon 915 bin 985 kişi) erkek, %49,87'sininin (41 milyon 698 bin 377 kişi) ise kadınlardan oluştuğunun belirtildiği açıklamada, Çorum nüfusunun (530 bin 126 kişi)

%49.53'ün (262 bin 590 kişi) erkek nüfus ve %50,47'sini (267 bin 536 kişi) kadın nüfustan oluştuğu bilgisine yer verildi.

Kadın nüfus oranının en yüksek olduğu iller sırasıyla Kırşehir (%50,74), Kütahya (%50,65), Samsun (%50,54), Bartın (%50,52), Çorum (%50,47), Trabzon, Ankara (%50,46) ve Nevşehir, (%50,44) olurken, en düşük olduğu iller de Tunceli (%46,29), Hakkari (%46,89), Şırnak (%48,03) ve Ardahan (%48,20) oldu.

KADIN NÜFUS ORANININ EN YÜKSEK OLDUĞU İLÇE KARGI

Çorum’da kadın nüfus oranının en yüksek olduğu ilçe Kargı (51,67) olurken, Kargı'yı sırasıyla Oğuzlar (%51,63), Bayat (%51,61), Dodurga (%51,38), Osmancık (%50,63), İskilip (%50,56), Sungurlu, Merkez İlçe (%50,42), Alaca (%50,23), Ortaköy (%49,84), Mecitözü (%49,74), Boğazkale (%49,73), Uğurludağ (%49,34) ve Laçin (%48.65) ilçeleri takip etti.

KADINLARDA ORTALAMA İLK EVLENME YAŞI 24,4

Türkiye’de ortalama ilk evlenme yaşı, 2020 yılında erkekler için 27.9, kadınlar için 25,1 oldu. Çorum'da ise ortalama ilk evlenme yaşı erkekler için 27.1. kadınlar için 24.4 oldu.

ÇORUM'DA KABA BOŞANMA HIZ BİNDE 1,39

Türkiye genelinde kaba boşanma hızı binde 1,62 olurken, Çorum'da kaba boşanma hızı binde 1,39 oldu. (Haber Merkezi)

