Çorum’da nüfusun % 14’ü genç

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Samsun Bölge Müdürlüğü “Çorum İli İstatistiklerle Gençlik, 2020” konulu bir basın bülteni hazırladı.

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre; Türkiye'nin toplam nüfusu 83 milyon 614 bin 362 kişi iken 15-24 yaş grubundaki genç nüfus ise 12 milyon 893 bin 750 kişi oldu. Genç nüfus, toplam nüfusun %15,4'ünü oluşturdu. Genç nüfusun %51,3'ünü erkek nüfus, %48,7'sini ise kadın nüfus oluşturdu.

Çorum ilinde ise genç nüfus 74 bin 52 kişi olup, genç nüfusun toplam nüfus içindeki oranı %14 oldu. Yine Çorum'da genç nüfusun %50,9'unu genç erkek, %49,1’ini genç kadın nüfus oluşturdu. Genç nüfus oranının en yüksek olduğu il %23,4 ile Hakkari oldu. Bu ile %22,5 ile Şırnak, %21,8 ile Siirt, %21,1 ile Ağrı ve %20,7 ile Muş izledi. Genç nüfus oranının en düşük olduğu iller ise sırasıyla; %12,5 ile Muğla, %12,8 ile Balıkesir ve Sinop, %12,9 ile Tunceli ve %13,1 ile Çanakkale, İzmir ve Artvin oldu. Çorum ili ise yüzde 14 genç nüfus oranı ile en düşük 65. il oldu.

EN ÇOK GENÇ MERKEZ’DE

Çorum’da genç nüfus oranının en yüksek olduğu yer Merkez İlçe olurken, en düşük olduğu ilçe ise Kargı oldu. Buna göre Çorum iline bağlı 14 ilçe genç nüfuslarına göre incelendiğinde genç nüfus oranının en yüksek olduğu ilçe Merkez (%14,8) oldu. Merkez İlçe’yi sırasıyla Sungurlu (%14,3), Alaca (%13,8), Osmancık ve Bayat (%13,2), Uğurludağ (%13,0), İskilip (%12,9), Mecitözü (%12,1), Ortaköy (%11,7), Boğazkale (%11,3), Laçin (%10,7), Oğuzlar (%10,2), Dodurga (%10,1) ve Kargı (%8,8) takip etti.

YÜKSEKÖĞRETİMDEN MEZUN % 13.3 ARTTI

Çorum’da 2020 yılında yükseköğretim mezunu genç nüfus %13,3 arttı. Genç nüfus (15-24 yaş grubu) bitirdikleri eğitim düzeyine göre incelendiğinde; ülkemizde 2019 yılında 1 milyon 268 bin 349 olan yükseköğretim mezunu 2020’de 1 milyon 383 bin 537 kişi ile %9,1 arttı. Çorum ilinde 2019 yılında 7 bin 257 olan yükseköğretim mezunu genç sayısı 2020 yılında %13,3 artışla 8 bin 221 kişi oldu.

EVLİLİKLERİN YÜZDE 52’Sİ GENÇ GELİNLERDEN OLUŞTU

Çorum’da evliliklerin yüzde 52’sini genç gelinler yaptı. Türkiye’de 2020 yılında 487 bin 270 evlilik olurken, gelinlerin %47,1’i (229 bin 374 kişi) ve damatların %23,2’si (113 bin 4 kişi) gençlerden oluştu. Çorum’da 2020 yılında 3 bin 40 evlilik gerçekleşti. Gelinlerin %52,0'ı (1 580 kişi) ve damatların %26,6’sı (808 kişi) gençlerden oluştu.

Çorum’da boşanan genç kadınlar genç erkeklerden daha fazla. Ülkemizde 2020 yılında 135 bin 22 boşanma gerçekleşti. Boşanan kadınların %10,2'si (13 bin 837 kişi) ve erkeklerin %2,7'si (3 bin 585 kişi) gençlerden oluştu. Çorum ilinde ise 737 boşanma yaşanırken, boşanan kadınların %15,3'ü (113 kişi) ve erkeklerin %4,3’ü (32 kişi) gençlerden oluştu.

(Haber Merkezi)

