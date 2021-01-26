Çorum’da motorlu taşıt sayısı bir yılda 5 bin 339 adet arttı

Türkiye İstatistik Kurumu Samsun Bölge Müdürlüğü 2020 yılı Aralık ayı Motorlu Kara Taşıtları İstatistikleri’nden “Çorum İli Trafiğe Kayıtlı Bulunan Motorlu Kara Taşıtları” konulu bir basın bülteni hazırladı.

TÜİK Samsun Bölge Müdürlüğü 2020 Aralık ayı motorlu kara taşıt istatistiklerini açıkladı. Buna göre Türkiye’de 2020 yılında 1 milyon 38 bin 905 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Samsun’da trafiğe kayıtlı araç sayısı Aralık ayı sonu itibarıyla 379 bin 238’e yükselirken, bölgede buluna illerden Tokat’ta trafiğe kayıtlı araç sayısı 186 bin 979, Çorum’da 176 bin 716 ve Amasya’da ise 122 bin 457 olarak gerçekleşti.

Buna göre Çorum ilinde 2020 Aralık ayı sonunda toplam trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtı sayısı bir önceki aya göre 285 adet artarak bir önceki yılın aynı ayına göre ise 5 bin 339 artarak 176 bin 716’ya ulaştı. Bir yıl içinde ilimizdeki araç sayısı böylece yüzde 3.1 oranında artmış oldu. 2020 yılı Aralık ayı sonu itibariyle Çorum’daki toplam motorlu kara taşıtının % 47,2’si (83 bin 406 adet) otomobil, % 1,5 i (2 bin 688 adet) minibüs, % 0,6’sı (I1060 adet) otobüs, % 12,9’u (22 bin 766 adet) kamyonet, % 3,3’ü (5 bin 746 adet) kamyon ve % 10,4’ü (18 bin 397 adet) motosiklet, % 0,2’si (362 adet) özel amaçlı taşıtlar ve % 23,9’u ise (42 bin 291 adet) traktörden oluştu.

Çorum’da Aralık ayında 3 bin 843 adet taşıtın devri yapıldı. Devri yapılan taşıtlar içinde % 57,0 ile ilk sırada ise otomobil yer alırken, yüzde 20,8 ile traktör ikinci sırada ve % 13,1 ile kamyonet ise üçüncü sırada yer aldı. Hazırlanan bültende 2020 yılı Aralık ayı sonu itibariyle Türkiye genelinde toplam 24 milyon 144 bin 857 adet trafiğe kayıtlı araç bulunduğu, Çorum’un motorlu taşıt sayısı ile ülkenin yüzde 0.7’sine sahip olduğu belirtildi.

(Haber Merkezi)