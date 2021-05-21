Çorum’da lisanslı depoya kapasite artırımı isteniyor

Çorum Ticaret Borsası Başkanı Naki Özkubat, Genel Kurul sırasında, TMO-TOBB Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk San. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Yahya Toplu, TMO Genel Müdürü ve Şirket Başkan Vekili Başkan Vekili Ahmet Güldal, Yönetim Kurulu üyeleri Özay Öztürk, Ahmet Tiryakioğlu, Fatih Kaya ve Gökhan Gürbüz’le görüştü.

Naki Özkubat Çorum'da bulunan 30 bin ton kapasiteli TMO-TOBB Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk San. ve Tic. A.Ş. Çorum Şubesi’nin, aşırı talep nedeniyle ihtiyaca cevap veremez hale geldiğini belirterek, kapasitenin 60 bin tona çıkarılmasını istedi.

Şirket, ülkemizde lisanslı depoculuğun gerçek anlamda işletilmesine katkı sağlamış, Çorum’da lisanslı depo açılması ise, Naki Özkubat’ın çabalarıyla gerçekleşmişti. Devlet tarafından desteklenen lisanslı depo, çiftçiye, esnafa, sanayiciye ve nakliyeciye büyük yarar sağlıyor.



(Haber Merkezi)

