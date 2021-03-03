“Çorum’da kovid kaynaklı ölüm sayısı 800 civarında”

Osman Günay’ın başkanlığında toplanan İl Genel Meclisi’nde korona virüs salgınının başladığı ilk günden bu zamana kadar yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Sağlık Müdürü Sobacı, halen Çorum’daki hastanelerde 60 hastanın tedavi gördüğünü, 4 entübe olmak üzere 11 hastanın ise yoğun bakım ünitesinde bulunduğunu belirterek, Çorum’da şuan itibariyle günlük 30-40 civarında pozitif vaka çıktığını bildirdi.

“İLK VAKA OSMANCIK’TA GÖRÜLDÜ”

Çin’de ortaya çıkan salgının ardından tüm Türkiye’de olduğu gibi Çorum’da da önlemlerin alınmaya başlandığının bilgisini veren Sobacı, 7 Şubat 2020’den itibaren yurt dışından gelenlerin evlerinde izole edildiğini söyledi. 2020’nin Şubat ve Mart aylarında Suudi Arabistan’dan gelen 458 umrecinin 14 günlük karantina sürecinin takip edildiğini belirten Sobacı, “İlimizde ilk kovid-19 vakası 19 Mart 2020 tarihinde Osmancık’ta tespit edilmiştir” dedi.

“147 BİN KİŞİYE 219 BİN PCR TESTİ YAPILDI”

21 Mart 2020’den itibaren Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ABD Laboratuvarı’nın Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından yetkilendirilerek kovid-19 PCR testlerinin artık Çorum’da yapılmaya başlanıldığını kaydeden Sobacı, Çorum’da şu ana kadar 147 bin 565 kişiye toplamda 219.799 PCR testi yapıldığını bildirdi.

“49 BİN HANEDE 143 BİN KİŞİYE FİLYASYON YAPILDI”

Pozitif vaka ve vaka temaslısı olan kişilerin filyasyonlarının yapılması amacıyla İl Sağlık Müdürlüğü ve Toplum Sağlığı Merkezleri bünyesinde 76 doktorlu olmak üzere 225 filyasyon ekibi oluşturulduğunu söyleyen Sobacı “2020 yılı içerisinde 49 bin 200 haneye gidilerek 143 bin 50 kişiye filyasyon çalışması yapılmıştır. An itibariyle toplam 148 bin 763 filyasyon yapılmıştır” dedi.

“ÖLÜMLERİN YAŞ ORTALAMASI 74”

Sunumunun ardından İl Genel Meclisi üyelerinin sorularını cevaplandıran Sağlık Müdürü Sobacı, Çorum’da kovid-19 kaynaklı ölümlerin yaş ortalamasının 74 olduğunu belirtirken, ölüm sayısının ise 800 civarında olduğunu söyledi. Ölüm sayısı konusunda net bir sayı veremediklerini kaydeden Sobacı, “Hastalarımız virüse yakalanıyor, sonrasında negatif oluyor ancak kalp krizinden veya başka bir semptomdan hayatını kaybedebiliyor. Bu nedenle sadece 800 civarında hastanın eks olduğunu söyleyebilirim” diye konuştu. (Haber Merkezi)