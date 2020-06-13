“Çorum’da koronavirüs vakaları giderek artıyor”

ÇORUM HABER’in uyarılarını da teyit eden Çiftçi, “Yaşanan artışlar maske kullanımı ve sosyal mesafenin önemini bir kez daha ortaya koymuştur. Maske, sosyal mesafe ve hijyen, salgının seyrini belirleyen en önemli tedbirdir. Her şartta tedbirlere riayet edip, eski alışkanlıkları yeni normalleşme sürecine göre dizayn ettiğimizde süreci atlatabiliriz” diye konuştu.

İlimizde Hıfzıssıhha Kurulu kararları gereği test sonucu pozitif çıkan tüm hastaların yatış endikasyonu ortadan kalksa dahi son iki testleri negatif çıkana kadar hastanede müşahede altında tutulduğunu belirten Çiftçi; “Son günlerde hastanede yatan hasta sayımızda bu nedenle bir artış söz konusudur. Yatan tüm hastalarımızın genel durumları ve sağlıkları gayet iyi olup, yoğun bakımda yatan hastamız bulunmamaktadır”

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, son günlerde Çorum’da yeni tip koronavirüs salgını vaka sayısında artış görüldüğünü ve yatışların çoğaldığını teyit etti.

ÇORUM HABER Gazetesi’nin 10 Haziran 2020 Çarşamba günü sürmanşetten verdiği “Çorum’da İkinci Dalga mı?” başlığı altında yapılan haber üzerine Vali Mustafa Çiftçi yazılı bir açıklamayla vaka sayılarında yaşanan artış ve hastanedeki yoğunluğun artması ile vatandaşların sosyal mesafe kuralına uyması gerektiği şeklindeki görüşlerimizi de onayladı.

Haberimizde yer alan kamuoyunun daha sağlıklı bilgilendirilmesi yönündeki talebe cevap vermeden gereken önlemlerin alındığını ve alınmaya devam ettiğini vurgulayan Vali Çiftçi ilimizde test sayısında eksiklik olmadığını ve Bilim Kurulu’nun talimatlarına göre gerekli her kişiye test yapıldığını söyledi.

Valilik Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü aracılığıyla yapılan açıklamayı kamuoyunun takdirine bırakarak aynı şekilde veriyoruz; “ ÇORUM HABER Gazetesi’nin internet sitesinde 09.06.2020 tarihinde, “Çorum’ da İkinci Dalga mı?” başlığı altında yapılan haberde; ilimizde yapılan test sayısının yetersiz olduğu ifade edilmiş ve ilimiz özelinde ortaya çıkan vaka sayılarına ait verilerin paylaşılması dile getirilmiştir.

TESTLER YAPILMIŞTIR

Tüm dünyayı etkileyen yeni koronavirüs salgını ile ilgili ülkemizde olduğu gibi ilimizde de pandemi sürecinin başlangıcından itibaren her türlü tedbir en üst düzeyde alınmış ve derhal uygulamaya konulmuştır. Alınan tedbirler ve vatandaşlarımızın duyarlı davranışları neticesinde ilimizde vaka sayıları Türkiye ortalamasının bir hayli altında seyretmiştir.

Pandemi sürecinin hemen başında Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde Covid-19 Tanı Laboratuvarı kurulmuş, 21 Mart 2020 tarihinde Sağlık Bakanlığı tarafından yetkilendirilerek testler ilimizde yapılmaya başlanmıştır.

Bu süreçte yapılan test sayısında bir yetersizlik söz konusu olmayıp Bilim Kurulu’nun tavsiyeleri, bilimsel veriler ve hazırlanan rehberler doğrultusunda test yapılması gereken tüm hastalarımıza gerekli testler yapılmıştır ve yapılmaya da devam etmektedir. İlimizde test sayısı ve kapasitesinde bir eksiklik söz konusu değildir.

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu kararları gereği illere ait günlük vaka sayıları açıklanmamakta, bu veriler günlük düzenli olarak bizzat Sağlık Bakanımız tarafından kamuoyu ile paylaşılmaktadır.

ÇORUM’DA VAKA SAYILARI ARTIYOR

Son günlerde ilimizde vaka sayılarında artış görülmekte olup, bu artışın sebebi iki kaynağın hane içi ve aynı işyeri ortamından kaynaklandığı, filyasyon ekipleri tarafından yapılan temaslı taramaları neticesinde tespit edilmiştir. Bu da maske kullanımı ve sosyal mesafenin önemini bir kez daha ortaya koymuştur. Aile bireyleri, akrabalar, komşular ve çalışma arkadaşları başta olmak üzere kişisel tedbirlere uyulmadığı takdirde benzer tabloların ortaya çıkması kaçınılmazdır.

HASTA SAYISI DA SÜREKLİ ARTIYOR

İlimiz Hıfzıssıhha Kurulunda alınan kararlar gereği test sonucu pozitif çıkan tüm hastalar yatış endikasyonu ortadan kalksa dahi son iki testleri negatif çıkana kadar hastanede müşahede altında tutulmaktadır. Son günlerde hastanede yatan hasta sayımızda bu nedenle bir artış söz konusudur. Yatan tüm hastalarımızın genel durumları ve sağlıkları gayet iyi olup, yoğun bakımda yatan hastamız bulunmamaktadır.

Maske kullanımı, sosyal mesafe ve hijyen, salgının seyrini belirleyen en önemli tedbirlerdir. Her şartta bu tedbirlere riayet edip, eski alışkanlıklarımızı yeni normalleşme sürecine göre dizayn ettiğimizde bu süreci hep birlikte en iyi şekilde atlatacağımıza inanıyoruz.”