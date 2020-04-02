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Çorum’da koronavirüs'ü yenen 6 kişi taburcu edildi

ÇORUM'da koronavirüs hastalığı sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği, 22 kişinin tedavi altında olduğu açıklandı. Kentte hastalığı yenen 6 kişinin ise taburcu edildiği belirtildi. 

Çorum’da koronavirüs'ü yenen 6 kişi taburcu edildi

ÇORUM'da koronavirüs hastalığı sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği, 22 kişinin tedavi altında olduğu açıklandı. Kentte hastalığı yenen 6 kişinin ise taburcu edildiği belirtildi. 

02 Nisan 2020 Perşembe 16:16
Çorum’da koronavirüs'ü yenen 6 kişi taburcu edildi
Son Güncelleme: 02.04.2020 16:20
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