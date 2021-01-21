“Çorum’da kimseyi dışlamayacağız”

AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı’nın 7. olağan il kongresinin ardından yarın (22 Ocak 2021 Cuma) saat 14.30’da İl Seçim Kurulu Başkanlığı’na gidere mazbata alacağı belirtildi.

Yusuf Ahlatcı mazbata töreni öncesinde de bir teşekkür mesajı yayınladı. “Birlik ve beraberlik ruhu içerisinde tüm Çorumu kucaklayan 7. olağan Çorum İl kongremizi gerçekleştirmenin gururunu yaşıyoruz” ifadesini kullanan AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, yayınladığı mesajda öncelikle şahsını tekrar İl Başkanlığı görevine layık gören ve 7. Olağan kongreye telekonferans ile bağlanan Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür etti.

Kongreye bizzat katılan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Tanıtım ve Medya Başkanı ve Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal, AK Parti Teşkilat Başkanlığı İl Koordinatörü Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli, Çorum Milletvekilleri, Belediye Başkanları, İl, İlçe, Merkez İlçe Başkan ve yöneticileri, Kadın ve Gençlik Kolları Başkanlar ve yöneticileri, İl Genel Meclisi, Belediye Meclisi üyelerine de teşekkür eden Yusuf Ahlatcı, ayrıca 15 Temmuz kahramanı Çorumlu Şehit Erol Olçok’un kardeşi Cevat Olçok’a, geçmiş dönem milletvekilleri, belediye başkanları, kuruluştan bugüne görev yapan AK Parti’ye gönül vermiş tüm teşkilat mensupları, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, oda başkanları, delegeler, basın mensupları, Çorum için elini taşın altına koyan, katılımları ile kendilerini yalnız bırakmayan derdi memleket olan dava arkadaşları ile Çorumlulara da teşekkür etmeyi ihmal etmedi.

“MİLLETİMİZE HİZMET YOLUNDA YÜRÜMEYE DEVAM EDECEĞİZ”

Göreve geldikleri günden bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da millete hizmet yolunda yılmadan bıkmadan usanmadan çalışmayı sürdüreceklerini ifade eden AK Parti İl Başkanı Ahlatcı yayınladığı teşekkür mesajında şu görüşlere yer verdi. “Bundan sonra da Çorum’u 2023, ardından da 2053 ve 2071 hedeflerine ulaştırma gayreti içerisinde olacağız. Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın da belirttiği gibi, ‘“Gücünü ve ilhamını milletten alan, birikimini ve imkânlarını sadece millete hizmet için kullanan’ anlayışımızı siyasetin temeli olarak görüyoruz. Vatandaşlarımızın derdini kendi derdimiz bilip, her kesimi kucaklayan, kutuplaştırıcı değil birleştirici bir anlayışla Çorum’a hizmet etmek en büyük hedefimizdir. Şahsımı İl Başkanlığı görevine layık gören Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Erdoğan’ın liderliğinde memleketimizi her açıdan layık olduğu yere elbirliği ile taşımanın gayreti içinde olacağız. Allah güç kuvvet verdikçe, sizler bizden desteğinizi esirgemedikçe, mazlumların sığınağı olan bu ülke için çalışmaya, üretmeye ve hiç kimseyi dışlamadan, ötekileştirmeden, varsa kırık kalpleri tamir ederek, vatandaşlarımızın tamamını kucaklayan vizyonumuzla inandığımız yolda yürümeye devam edeceğiz” dedi.

“BAYRAK DEĞİŞİMLERİPARTİMİZE GÜÇ KATAR”

Her kongrenin yenilenmeyi de beraberinde getirdiğini hatırlatan AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı sözlerine söyle devam etti: “Yenilenerek ilerlediğimiz bu yolda gerçekleşen bayrak değişimleri ise partimizin her daim gücüne güç katar. Bu nedenle yönetim kurulunda bayrağı devreden arkadaşlarıma bugüne kadar sundukları katkılardan dolayı teşekkür ediyor, yeni yönetim kurulunda bulunan arkadaşlarımı da başarılar diliyorum. AK Parti 7. Olağan Çorum İl Kongremizle Memleket İşi Gönül İşi diyen teşkilatlarımızla birlikte yeni bir dönemi başlatmak için yola çıkıyoruz. Kongremizin ve yeni dönemin partimiz, teşkilatımız ve Çorumumuz için hayırlı olmasını diliyor, değerli hemşerilerimi saygıyla selamlıyorum”

(Haber Merkezi)