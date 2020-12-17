Çorum’da Kasım ayında 580 konut satışı yapıldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından Kasım ayında Çorum ve çevre illerde konut satış verileri açıklandı.

TÜİK Samsun Bölge Müdürlüğü Ülke genelinde konut satışlarının Kasım ayında yıllık bazda yüzde 18,7 azalarak 112 bin 483 olduğunu açıkladı.

Yapılan açıklamaya göre Kasım ayında ülke genelinde 112 bin 483 konut satılırken, Çorum’da ise 580 konut satıldı. Çevre iller olarak Samsun’da Bin 891 konut, Tokat’ta 451 konut ve Amasya’da ise 342 konut satıldı.

TÜİK Bölge Müdürlüğü tarafından 2020 Yılı Kasım Ayı Konut Satış İstatistiklerinden “Çorum iii, Konut Satış İstatistikleri” konulu özel bülten hazırlandı. Buna göre ilimizde Kasım ayında konut satış oranları bir yılda % 29,4 azalarak 580 olarak gerçekleşti. 580 konut satışı ile Türkiye’deki toplam konut satışlarının % 0,5’i ilimizden yapılırken, en çok konut satışı olan iller arasında ise 39. sırada yer aldık. Konut satışlarında İstanbul 21 bin 158 konut satışı ve %18,8 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul’u 10 bin 710 konut satışı ve %9,5 pay ile Ankara, 6 bin 574 konut satışı ve %5,8 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının düşük olduğu iller sırasıyla 15 konut ile Ardahan, 23 konut ile Hakkari ve 78 konut ile Bayburt oldu.

Çorum’da ipotekli konut satış sayısı bir yılda yüzde 51,1 azalarak 134 olarak gerçekleşti. Türkiye’de ipotekli konut satışları içerisinde Çorum'un payı % 0,5 ile 34. sırada yer aldı. Çorum’da diğer konut satış sayısı bir yılda % 18,5 azalarak 446 olarak gerçekleşti. Çorum’da diğer satış türleri sonucunda 446 konut el değiştirdi. Çorum’da toplam konut satışları içinde diğer satış türlerinin payı % 76,9 oldu. Diğer konut satış türlerinde ülkedeki konut satışlarından % 0,5’lik pay alan Çorum 42. sırada yer aldı.

Çorum’da 580 konut satışının 221’e ilk satış, 359’u ise ikinci el satış olarak gerçekleşti.

(Haber Merkezi)