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Çorum’da kar yağışı başladı

Çorum’da öğleden sonra başlayan kar yağışı etkili olmaya başladı. 

Güncel 15.02.2021, 19:22
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Çorum’da kar yağışı başladı

Türkiye'nin geçen yıl en az yağış alan ili olan Çorum'da kar yağışı büyük bir sevinçle karşılandı. 
Akşam saatlerinde başlayan ve halen devam eden kar yağışıyla birlikte çatılar beyaz bir örtüyle kaplandı. 

Tarihi Saat Kulesinde kartpostallık manzaralar 
Kar yağışyla birlikte tarihi saat kulesinde kartpostallık manzaralar oluştu.Çorum Belediyesi ekipleri kent merkezinde, Karayolları Şube Müdürlüğü ekipleri Çorum-Samsun, Çorum Ankara karayollarında, İl Özel İdaresi ekipleri ise köy yollarında karla mücadele çalışmaları gerçekleştiriyor. İl Jandarma Komutanlığı ile Emniyet Müdürlüğü ekipleri ise yol güzergahında ulaşımın aksamaması için denetimlerini sürdürüyor. 

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-2°
hafif kar yağışlı
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