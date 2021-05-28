Çorum’da kapalı sistemle tüp mide ameliyatı yapıldı

Çorum’da 37 yaşındaki kadın hasta, uzun zamandır diyet yapmasına rağmen kilo verememesi nedeniyle Hitit Üniversitesi Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Obezite Polikliniği'ne başvurdu. Morbitobezite şikâyeti olan hastanın yapılan tetkikleri sonrası Obezite Konseyi kararıyla mide küçültme ameliyatına uygun görüldü. Gastroenteroloji Cerrahi Uzmanı Dr. Doğukan Durak ve Cerrahi Onkoloji Uzmanı Dr. Ertuğrul Gazi Alkurt tarafından Çorum'da ilk kez Laparoskopik (kapalı yöntemle) Sleeve Gastrektomi (Tüp mide ameliyatı) ameliyatı gerçekleştirildi. Ameliyat sonrası çok hızlı bir şekilde iyileşen ve taburcu edilen hasta, hastaneden ayrılmadan önce kilo vermeye bile başladı.

Hastaneye gelen 110 kilo ağırlığındaki 51 yaşındaki diğer bir hasta ise uzun zamandır diyet yapmasına rağmen kilo vermemesi nedeniyle Genel Cerrahi Polikliniği'ne başvurdu. Muayenesi yapılan hasta için Obezite Konseyi’nde mide küçültme ameliyatına uygun görüldü. Hastaya Dr. Öğretim Üyesi Murat Baki Yıldırım ve Dr. Öğretim Üyesi Murat Bulut Özkan tarafından Laparoskopik Sleeve Gastrektomi (kapalı tüp mide) ameliyatı yapıldı. Hasta ameliyat sonrası sağlıklı bir şekilde taburcu edildi.



Operasyonlarla ilgili bilgi veren Genel Cerrahi Klinik İdari Sorumlusu Doç. Dr. Murat Kendirci daha önce başka illere gidilerek para vererek yapılan ameliyatın artın Çorumlulara ücretsiz şekilde yapıldığını söyledi. Kendirci ameliyatı gerçekleştiren tüm ekip arkadaşları, sonrasında hastanın bakımını gerçekleştiren tüm servis çalışanları ile kendilerine bu imkanları sunan tüm idarecilere teşekkür etti.

Başhekim Prof. Dr. Mesut Sezikli ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu görüşlere yer verdi: “Obezite gelişmekte olan toplumlarda önemli sağlık sorunlardan biridir. Obezite yaşam süresi ve kalitesini ciddi oranda etkilemektedir. Diyet ve davranış tedavisine rağmen kilo veremeyen belli kilo üzeri hastalarımıza hastanemizde cerrahi yöntemle mide küçültme ameliyatlarını yapabiliyoruz.

Obezite hastalarında ilk seçenek cerrahi yöntemler olmamakla birlikte uygun diyet ve egzersiz sonrası kilo vermekte zorlanan ve ek hastalıklar ortaya çıkan hastalarımıza cerrahi seçeneği de hastanemiz olarak sunuyoruz. Genel cerrahi, endokrinoloji, anestezi, psikiyatri, gastroenteroloji uzmanları, diyetisten ve psikologlarımızdan oluşan obezite konseyi desteği eşliğinde hastalarımıza en üst düzeyde hizmet vermek için gereken ortamı biz yöneticiler olarak hazırladık. Tüm halkımıza sağlıklı günler diliyorum”



(Haber Merkezi)

