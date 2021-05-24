Çorum’da intiharlar korkutucu boyutlara ulaştı

Çoğu intihar olayı, “belirsiz bir nedenle”, “bunalıma girdi, canına kıydı” gibi gerekçelerle geçiştiriliyor. Aileleri, geride kalan yakınlarını incitmemek için medyada böyle ifadeler kullanılsa da, çoğu intiharın ardında, işsizlik, yokluk, yoksulluk veya bunlardan kaynaklanan aile içi kavgaların yattığını bilmeyen yok.

Şu son birkaç günlük intihar olaylarını hatırlayalım: Bahçelievler Çoraklık’ta 59 yaşındaki Haydar Ö. girdiği bunalım sonucu yaşamına son verdi. Aynı gün, Ulukavak Çiftlik Caddesi’nde 58 yaşındaki İsmail Y. canına kıydı. 44 yaşındaki Bülent G., ayrıldığı eşini görüntülü arayarak canlı yayında intihar etti. 51 yaşındaki Sezgin Z. ise, eski eşi Sibel Z.’yi tabancayla öldürüp sonra kendi kafasına sıktı. 62 yaşındaki emekli öğretmen V.K. evinin bahçesindeki ağaca kendi asıp hayatını noktaladı.

Ölümle sonuçlanan bu olayların yanı sıra, pek çok kişinin de hap içerek, bileklerini keserek intihar girişiminde bulunduğu biliniyor. Deyim yerindeyse, toplum adeta travma geçiriyor. Ve Çorum kamuoyu, intiharları büyük acılarla, korku filmi izler gibi izliyor. Herkesin içinden geçen ise, mutlaka bir şeyler yapmak gerektiği…

