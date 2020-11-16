“Çorum’da intihar vakaları toplumsal bir hal aldı”

YESODER Yönetim Kurulu Üyesi ve Proje Birim Koordinatörü Sosyolog Sena Şaziye Gökdoğan koordinasyonunda düzenlenen toplantıda, günün anlam ve öneminin belirtildiği konuşmalar yapılırken, tüm sosyologların da günü kutlandı.

Covid-19 salgını nedeniyle kalabalığa mahal vermeyerek ve gerekli tedbirler çerçevesinde belirli sayıda, sosyoloji alanında kendini geliştirmiş, mesleki yeterliliğe vakıf olan sosyologlardan Numan Yıldız, Tuba Kara ve Yasemin Bayrak’ın katıldığı toplantıda, gelişmiş ülkelerde toplumsal sorunların çözümü noktasında sosyologlara yer verilirken, Türkiye’de bu durumun göz ardı edilmesiyle gittikçe büyüyen ve bir sorun sarmalına dönüşen olaylara dikkat çekildi. Ülkede ve dünyada salgın olarak kabul edilen Covid-19 hastalığı ile ortaya çıkan yeni sosyalleşme pratiklerinin özellikle çocuklar ve yaşlılar üzerindeki etkisine yönelik gözlemlerini sürdürdüklerini ifade ettiler.

“Ayrıca son zamanlarda Çorum’da sık sık yaşanan intihar olayları bireysel bir vaka olmaktan çıkmış ve toplumsal bir hal almıştır” diyen YESODER İl Temsilcileri, “Her şeyden önce intihar olgusu her ne kadar psikolojik bir problem gibi görülse dahi sosyolojinin kurucu isimlerinden Emile Durkheim’ın çalışmalarından hareketle ifade edebiliriz ki, intihar sosyolojinin en temel çalışma alanlarından bir tanesidir. Zira intihar vakalarının belirli dönemlerde artış göstermesi tesadüfî bir durum değildir. Bunların yanı sıra vakaların ekonomik ve kültürel olarak farklı toplumsal kesimlerde görülmesi de göstermektedir ki intihar; toplumsal bir meseledir. Nitekim intihar oranlarının artış gösterdiği dönemler, hızlı toplumsal değişimlerin yaşandığı veya iktisadi ve toplumsal olarak çöküşlerin yaşandığı döneme denk düşmektedir. Tüm bu söylenenlerden hareketle şehrimizde yapmış olduğumuz gözlemlerde göstermektedir ki intihar oranları her gecen gün artış göstermektedir” diyerek, olayın sosyolojik boyutunu açıkladılar.

Önümüzdeki günlerde artan intihar vakaları ile ilgili sosyolojik bir çalışma yapmayı planladıklarını anlatan sosyologlar, “Bunun için de yetkililere sesleniyoruz. Bir bireyin ruhsal hali ne kadar önem arz ediyorsa, toplumun da ruhsal hali toplumun sosyal, ekonomik, psikolojik ve hukuki sağlığı için o derece önemlidir. Bizler sosyologlar olarak sahaya inmeye, araştırmaya, incelemeye hazırız. Valimizden ve Belediye Başkanımızdan bu konuda destek bekliyoruz. YESODER olarak gerekli nitel/nicel araştıma/incelemeyi yaparak Çorum’un daha büyük acılar yaşamasına engel olmak istiyoruz” ifadelerini kullandılar. (Haber Merkezi)