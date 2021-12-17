Çorum'da iki ayrı deprem meydana geldi.

İlk deprem 2 şiddetinde saat 12.17’de Ömerbey Köyü’nde kaydedildi.

Daha sonra ise merkez üssü Bayat İlçesi Sağpazar Köyü olan 4.2 şiddetinde deprem meydana geldi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Ulusal Deprem İzleme Merkezi verilerine göre, saat 12.28'de merkez üssü Bayat İlçesi Sağpazar Köyü’nde 4.2 büyüklüğünde hafif şiddette deprem oldu.

Sarsıntı yerin yaklaşık 5.0 kilometre derinlikte gerçekleşti. (Haber Merkezi)

