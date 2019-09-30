Çorum’da ihracat azaldı, ithalat arttı

2019 Ağustos ayı itibarıyla Çorum’dan 84,7 milyon dolar değerinde ihracat gerçekleştirildi. İhracat değeri bir önceki yılın aynı ayına göre (89,6 milyon dolar) % 5,5 azaldı.

2019 Ağustos ayı itibarıyla Çorum’dan 64,5 milyon dolar değerinde ithalat gerçekleştirilirken, ithalat değeri ise bir önceki yılın aynı ayına göre (46,5 milyon dolar) % 38,8 arttı.

Ülkemizde ise ihracat 2019 yılı Ağustos ayında, 2018 yılının aynı ayına göre %1,6 artarak 12 milyar 523 milyon dolar, ithalat da % 1,5 artarak 15 milyar 24 milyon dolar oldu.

EN FAZLA İHRACAT IRAK'A

Çorum’da 2019 Ağustos ayında en fazla ihracat 54,1 milyon dolar ile Irak'a gerçekleştirildi. Bu ülkeyi 15,4 milyon dolar ile BAE ve 2,2 milyon dolar ile Suudi Arabistan izledi.

Türkiye'de ise Almanya'ya yapılan ihracat 2019 Ağustos ayında 1 milyar 118 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla 1 milyar 26 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 641 milyon dolar ile Irak ve 617 milyon dolar ile ABD takip etti.

EN FAZLA İTHALAT BAE'DEN

2019 Ağustos ayında en fazla ithalat 57,6 milyon dolar ile BAE'den gerçekleştirildi. Bu ülkeyi 2,9 milyon dolar ile Ukrayna ve 1,8 milyon dolar Rusya Federasyonu izledi.

Türkiye'de; Rusya'dan yapılan ithalat, 2019 yılı Ağustos ayında 2 milyar 30 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla 1 milyar 422 milyon dolar ile Çin, 1 milyar 271 milyon dolar ile Almanya ve 823 milyon dolar ile ABD izledi.

İHRACATTA EN BÜYÜK PAY KIYMETLİ TAŞ VE METALLERE AİT

Çorum’dan yapılan ihracat içerisinde en büyük pay 71 milyon dolar değeri ile kıymetli veya yarı kıymetli taşlar, kıymetli metaller, inciler, taklit mücevherci eşyası, metal paralar ait. Bu değeri 5,2 milyon dolar ile kazanlar, makinalar, mekanik cihazlar ve aletler, nükleer reaktörler, bunların aksam ve parçaları, 1,5 milyon dolar ile demir veya çelikten eşya izlemekte.

Çorum ilinde yapılan ithalat içerisindeki paylara bakıldığında ilk sırada kıymetli veya yarı kıymetli taşlar, kıymetli metaller, inciler, taklit mücevherci eşyası, metal paralar yer almakta. (Haber Merkezi)