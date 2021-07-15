Çorum’da Haziran ayında 705 adet konut satıldı

Haziran ayında satılan konut sayısı Mayıs ayına göre yüzde 127,7 artarken, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 29,1 azalış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu, Samsun Bölge Müdürlüğü 2021 Haziran ayına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı. Buna göre ülke genelinde konut satış sayısı haziranda geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 29,1 azalarak 134 bin 731 oldu. Mayıs ayında ise 59 bin 166 konut satılmıştı. Aynı dönemde Samsun’da 2 bin 135, Tokat’ta 538, Çorum’da 705 ve Amasya’da ise 390 konut satıldı.

Türkiye’de konut satışlarında İstanbul 25 bin 833 konut satışı ve yüzde 19,2 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u 13 bin 401 konut satışı ve yüzde 9,9 pay ile Ankara, 7 bin 522 konut satışı ve yüzde 5,6 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının en az olduğu iller sırasıyla 12 konut ile Hakkari, 32 konut ile Ardahan ve 64 konut ile Bayburt oldu.

Ülke genelinde ipotekli konut satışları Haziran ayında 28 bin 878 olarak gerçekleşirken, diğer satış türleri sonucunda 105 bin 853 konut el değiştirdi. Ayrıca Haziran’da 40 bin 92 konut ilk defa satılırken, ikinci el konut satışlarında 94 bin 639 adet konut el değiştirmiş oldu. Konut satışları 2021 yılı Ocak-Haziran döneminde yüzde 11,5 azaldı. Öte yandan yabancılara Haziran ayında 4 bin 748 konut satışı yapılırken ülke uyruklarına göre en çok konut satışı 773 konut ile Irak vatandaşlarına yapıldı.

(Özlem KOŞA)

