“Çorum’da hayvancılığı hak ettiği seviyeye getireceğiz”

Hayvancılık Genel Müdürü Zekeriya Erdurmuş’u makamında ziyaret edip, Çorum hayvancılığının son durumu hakkında bilgiler vererek, mevcut sorunları Erdurmuş’a ilettiler. Görüşmede ayrıca, Birlik faaliyetleri ve yürütülen projelerle ilgili bilgiler makama sunuldu.

Genel Müdür Zekeriya Erdurmuş, “Başarılı çalışmalarından dolayı Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerini tebrik ediyorum. Genel Müdürlük olarak Çorum’u yakından takip ediyoruz. Yapılan çalışmalarla desteğimiz artarak devam edecek” dedi.

Birlik Başkanı Yılmaz Kaya ise Genel Müdür Erdurmuş’a desteklerinden dolayı teşekkür ederek, “Gayretimiz üreticiye daha faydalı olabilmek. Genel Müdürlüğümüzün bizim yanımızda olması da heyecanımızı kat kat artırıyor. Ana hedefimiz, Çorum Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği’ni ülkemizde örnek olan bir birlik haline getirmektir. Bunu başarırsak, başarı hepimizin olacaktır. Önümüzdeki günlerde de daha yeni projelerle üreticimizin karşısına çıkacağız” ifadelerini kullandı.

Heyet daha sonra Bakanlığa bağlı Veteriner Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünü ziyaret ederek, ari işletmelerinin beklentilerini ileterek, hayvancılıkla ilgili fikir alış verişinde bulundu.

(Haber Merkezi)