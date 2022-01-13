Çorum’da halı yıkama ücretlerine de zam geldi
Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’nde (ÇESOB) ilimizdeki halı yıkamacı esnafı, istişare toplantısında bir araya geldi. ÇESOB Başkanı Recep Gür ve Çorum Terziler Odası Başkanı Lütfi Barut’unda katıldığı toplantıda, halı yıkamacı esnafının sorunları ve yeni dönem fiyat tarifeleri görüşüldü.
Artan maliyetler halı yıkama sektörünü de zorda bıraktı. Araç yakıtından, elektrik ve su zamlarına kadar birçok kalemin zamlandığını ifade eden sektör temsilcileri fiyatlarda ortak bir karar aldı. Yapılan istişare toplantısında, yeni yılda halı yıkama işlemlerinde metrekare fiyatları 13 TL’den başlayacak.
METREKARESİ 13 TL’YE ÇIKTI
Geçen yıl ile bu yıl arasında maliyetlerin 2 kattan fazla arttığını ifade eden sektör temsilcileri ortak bir açıklama yaptı.
Yapılan açıklamada; “Kamuoyuna saygıyla duyurulur. Halı yıkama sektörü olarak hayatın her alanında yaşanılan fiyat artışları bizleri de zorda bırakmıştır. Yıl içerisinde bu artışları müşterilerimize yansıtmadan 2021 yılını geride bıraktık. Gelinen aşamada; personel giderler, elektrik, doğalgaz, su, araç yakıtı, deterjan ve kullanmış olduğumuz tüm ürünlere yansıyan zamların ardından, sektör temsilcilerimizle yaptığımız istişareler sonucunda halı yıkama ücretleri 13 TL’den başlayacak şekilde güncellenmiştir” denildi.
(Volkan SINAYUÇ)
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