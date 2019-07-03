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Çorum’da glütensiz cafe

Çölyak Derneğinin hazırladığı projenin sona ermesi nedeniyle düzenlenen sertifika töreninin ardından katılanlara glütensiz ürünler ikram edildi.

Çorum’da glütensiz cafe

Çölyak Derneğinin hazırladığı projenin sona ermesi nedeniyle düzenlenen sertifika töreninin ardından katılanlara glütensiz ürünler ikram edildi.

03 Temmuz 2019 Çarşamba 00:34
Çorum’da glütensiz cafe

Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde gerçekleştirilen programda katılanlara Pisa Glütensiz Cafe, Amasya’dan gelen Blue Dolphin Cafe ile Kayseri’den gelen “Glütensiz Sofra” firma yetkilileri tarafından getirilen ürünler ikram edildi.

Program sonunda ise dernek yönetimi ve üyeler Çorum’da faaliyet gösteren “Pisa Glütensiz Cafe” de Glütensiz Şef Süleyman Engin ve eşi Emine Engin ile yorgunluk çayı içti. Çorum’ da kurulan ilk glütensiz cafe olma özelliğini taşıyan ve çevre illere de hitap eden böyle bir yerin Çorum’da olmasının mutluluk verici olduğunu belirten dernek yöneticileri işletme sahiplerine teşekkür etti.

(Haber Merkezi)

Son Güncelleme: 03.07.2019 01:09
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