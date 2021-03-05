Çorum’da girişimcilere dijital pazarlama eğitimi

TOBB Çorum İl Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Zeynep Yarımca başkanlığında kadın girişimcilerin katıldığı video konferans gerçekleştirildi. Dijital Pazarlama ve Girişimcilik Uzmanı Yasin Kaplan; bundan bir kaç sene öncesine kadar bir markanın pazarlama sürecinde yapılacaklarının sınırlı olduğunu, fakat dijital pazarlama ile birlikte birçok yeni yöntemin ortaya çıktığını, günümüzde televizyon, radyo, dergi gibi geleneksel pazarlama yöntemleri yerine; internet, sosyal medya, mobil ve alternatif dijital platformlar gibi bir çok seçeneklerin bulunduğunu vurguladı.

Yasin Kaplan çevrimiçi seminerde dijital pazarlamada kullanılan mobil uygulamalar, mobil reklamlar, video reklamları, alışveriş reklamları, mail reklamları ve internet reklamları ile ilgili bilgiler verdi.

Eğitimin sonunda, TOBB Corum Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Zeynep Yarımca, Dijital Pazarlama ve Girişimcilik Uzmanı Yasin Kaplan’a teşekkür etti.

(Haber Merkezi)

