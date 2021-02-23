Çorum’da en büyük “Tarım Market”

Aşılı, sertifikalı meyve fidanı ve fide çeşitleri, süs bitkileri, peyzaj ürünleri, tohum, organik ve kimyevi gübre, zirai ilaç, makine ekipman, sulama sistemleri, arıcılık malzemeleri, hayvancılık ekipmanları ve yem, seracılık ekipmanları gibi pek çok tarımsal ürünün bir arada bulunduğu firma, ayrıca bahçe kurulumu, montaj, bahçe bakımı yapıyor.

Damla ve yağmurlama sulama sistemlerinde 5 yıllık faizsiz kredi için ücretsiz proje desteğinin sağlandığı Ziraatçılar Tarım, TKDK makine ekipman destekleri için de proje desteği sunuyor.

Fidan ve fidelerin kendi üretimleri olduğunu vurgulayan Ziraat Mühendisi Bayram Hamgir, çiftçinin, üreticinin her türlü ihtiyaçları için yardımcı olduklarını ve danışmanlık hizmeti sağladıklarını açıkladı.

Ziraatçılar Tarım Market, Tarım İl Müdürlüğü ile Hıdırlık Camii karşısında hizmet veriyor.

(Haber Merkezi)