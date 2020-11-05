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Çorum’da ekmeğe zam kararı

Çorum'da artan un, elektrik, doğalgaz ve işçilik maliyetlerinden dolayı ekmek, pide ve simit fiyatlarına zam yapıldı.

Güncel 05.11.2020, 19:11
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Çorum’da ekmeğe zam kararı

Fırıncılar ve Simitçiler Odası'nın aldığı karar gereği Çorum'da 210 gram ekmeğin fiyatı 1.50 TL, 200 gram pidenin fiyatı 2 TL, 100 gram simidin fiyatı ise 1.75 TL'ye yükseltildi. (Haber Merkezi)

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