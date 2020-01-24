Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum -7°
açık
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale
BİST
122142
ALTIN
300.092
DOLAR
5.9403
STERLİN
7.7691
EURO
6.5530

“Çorum’da eğitim altyapısı çok iyi”

İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı, Çorum’da bulunan anaokulu müdürleriyle Sevgi Anaokulu’nda bir araya geldi.

“Çorum’da eğitim altyapısı çok iyi”

İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı, Çorum’da bulunan anaokulu müdürleriyle Sevgi Anaokulu’nda bir araya geldi.

24 Ocak 2020 Cuma 23:18
“Çorum’da eğitim altyapısı çok iyi”

Çorum genelinde 32 anaokuluyla fiziki alt yapının çok iyi olduğunu belirten Sarı eğitimin anaokullarından başlayarak ivmelendiğini, geleceği inşa edecek nesillerin birçok değeri, farkındalığı ve milli kültürü buralarda öğrendiğini söyledi.

Okulun huzur ve barış ikliminin oluşturulmasında yöneticilere büyük görevler düştüğünü ifade eden Milli Eğitim Müdürü Sarı, hasta olan öğrencilere ev ziyaretlerinde bulunulmasının fayda sağlayacağını dile getirdi.

Dünyanın farklı çağa evrildiğini, zamanın gereksinimlerinin değiştiğini, bu yüzden okullarda robotik kodlama, yapay zeka gibi konulara önem verilmesinin anlatan Sarı, anaokulu müdürlerine “Heyecanınız diri tutun, devlet dinamik, heyecanlı ve azimli insanların omuzlarının üstünde yükselecektir" dedi.

Toplantı İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Ali Osman Ahlatçı'nın Kalite Yönetim Sistemi eğitimi ile devam etti.

(Haber Merkezi)

İlgili Haberler
“Cumhuriyet şehitlerini asla unutmayacağız”
“Cumhuriyet şehitlerini asla unutmayacağız”
“Tarımsal Kuraklık İl Kriz Merkezi” toplantısı
“Tarımsal Kuraklık İl Kriz Merkezi” toplantısı
ADD, bugün Uğur Mumcu’yu anacak
ADD, bugün Uğur Mumcu’yu anacak
CHP Merkez İlçe Kongresi yarın
CHP Merkez İlçe Kongresi yarın
AGD'de kış kampı
AGD'de kış kampı
Eğitim Sen: “Gazeteciler ağır baskılarla karşı karşıya”
Eğitim Sen: “Gazeteciler ağır baskılarla karşı karşıya”
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim