“Çorum’da eğitim altyapısı çok iyi”

Çorum genelinde 32 anaokuluyla fiziki alt yapının çok iyi olduğunu belirten Sarı eğitimin anaokullarından başlayarak ivmelendiğini, geleceği inşa edecek nesillerin birçok değeri, farkındalığı ve milli kültürü buralarda öğrendiğini söyledi.

Okulun huzur ve barış ikliminin oluşturulmasında yöneticilere büyük görevler düştüğünü ifade eden Milli Eğitim Müdürü Sarı, hasta olan öğrencilere ev ziyaretlerinde bulunulmasının fayda sağlayacağını dile getirdi.

Dünyanın farklı çağa evrildiğini, zamanın gereksinimlerinin değiştiğini, bu yüzden okullarda robotik kodlama, yapay zeka gibi konulara önem verilmesinin anlatan Sarı, anaokulu müdürlerine “Heyecanınız diri tutun, devlet dinamik, heyecanlı ve azimli insanların omuzlarının üstünde yükselecektir" dedi.

Toplantı İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Ali Osman Ahlatçı'nın Kalite Yönetim Sistemi eğitimi ile devam etti.

(Haber Merkezi)