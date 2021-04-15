“Çorum’da düğün sektörünün mağduriyetine bir son verilsin”

Çorum Etkinlik Organizasyoncuları Derneği’nin kuruluşuyla, bu sektör kamuoyuna sesini duyurmaya da başladı. Nitekim, Anadolu Davet ve Etkinlik Federasyonu (ADEF) Başkanı Murat Köksal’ın katılımıyla, önceki gün, Ramazan Bayramı sonrası düğün salonlarının açılması yönünde, Çorum Valisi Mustafa Çiftçi’ye bir çağırı yapılmıştı.

Çorum Etkinlik Organizasyoncuları Derneği (ÇEODER) kurucuları, sektörün yaşamakta olduğu mağduriyet yanında, evlenecek çiftlerin de hayatlarının en önemli anını, sevenleriyle, sevdikleriyle paylaşma ve anı olarak kaydetme olanağından yoksun kaldıklarını dile getirerek, bayram sonrası bu mağduriyete artık bir son verileceği umudunda olduklarını ifade ediyorlar.

ÇEODER’in kurucuları arasında, Doğan Ergül ve Nurettin Ateş (Yıldız Park Düğün Salonu), Fatma Ünal (Miss Seliz Bella Gelinlik), Atilla Uzunçınar (ÇNR Fotoğrafçılık), Ercan Aygün (Bağlama Sanatçısı), Nazlı Eryücel (Sanatçı) ve Reyhan Bolat (Çorum Kına Organizasyon) bulunuyor.

(Selda FINDIK)

