Çorum’da covid-19 temmuz ayında 11 can aldı

Kentte haziran ayında koronavirüs nedeniyle 15 kişi hayatını kaybederken, alınan tedbir, önlemler ve filyasyon ekiplerinin titiz çalışmaları sonucu temmuz ayında can kaybı azaldı. Temmuz ayında 11 kişi Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi.

31 KİŞİ COVİD-19 TEDAVİSİ GÖRÜYOR

Çorum'da koronavirüs salgınına yakalanan 31 vatandaşın ise hastanede tedavisine devam ediliyor.

