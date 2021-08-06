Çorum’da covid-19 temmuz ayında 11 can aldı
Çorum’da yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınından dolayı Temmuz ayında 11 vatandaş hayatını kaybetti.
Güncel 06.08.2021, 14:05
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Kentte haziran ayında koronavirüs nedeniyle 15 kişi hayatını kaybederken, alınan tedbir, önlemler ve filyasyon ekiplerinin titiz çalışmaları sonucu temmuz ayında can kaybı azaldı. Temmuz ayında 11 kişi Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi.
31 KİŞİ COVİD-19 TEDAVİSİ GÖRÜYOR
Çorum'da koronavirüs salgınına yakalanan 31 vatandaşın ise hastanede tedavisine devam ediliyor.
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