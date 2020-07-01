“Çorum’da bu yıl 2972 mülteci çocuğu eğitim gördü”
İl Genel Meclisi Temmuz Ayı Toplantısı Meclis Başkanı Osman Günay başkanlığında başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yapılacak telekonferans nedeniyle Ahmet Devrez’in başkanlığı devraldığı toplantıda mültecilerin hangi şartlarda eğitim öğretim aldıklarına dair bilgi verildi.
Güncel 01.07.2020, 20:40
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Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonunca hazırlanan raporu okuyan komisyon başkanı Abdurrahman Karagöz, öğrencilerin yapılan denklik incelemesinin ardından sınıflara yerleştirildiğini il genelinde 2019-2020 eğitim öğretim yılında temel eğitimde 2972 öğrencinin eğitim gördüğünü belirten Karagöz, bu öğrencilerin %95'inin il merkezindeki okullarda eğitim öğretim gördüğünü vurguladı.
Mültecilerin okullarda en fazla dil problemine bağlı olarak uyum sıkıntısı çektiklerini dile getiren Karagöz, bu öğrencilerin Türkçeyi daha hızlı öğrenmelerinin hedeflendiğini mülteci çocukların en önemli sorunlarının dil ve eğitim öğretime devamsızlıkları olduğunu anlattı.
(Haber Merkezi)
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