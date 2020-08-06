Son Dakika

Çorum’da bir köy karantinaya alındı

Çorum’un Oğuzlar ilçesinde bir köy korona virüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı. 

Güncel 06.08.2020, 15:07
2257
Çorum’da bir köy karantinaya alındı

Çorum Valiliği’nden yapılan açıklamada, “Oğuzlar ilçemize bağlı Derinöz Köyü, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Meclisi’nin kararı ile 30 Temmuz 2020 tarihinden itibaren 14 gün süreyle karantina altına alınmıştır” ifadelerine yer verildi. 
Öte yandan köyde ilk vakanın Tekkeşinler Mahallesinde görüldüğü, yapılan testler sonucu köyde 6 kişinin korona virüs testlerinin pozitif çıktığı öğrenildi. Köyden iki kişinin ise hastanede tedavileri devam ediyor.

Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
banner255
banner133
23°
açık
banner303
banner364
Namaz Vakti 06 Ağustos 2020
İmsak 03:55
Güneş 05:35
Öğle 12:51
İkindi 16:43
Akşam 19:57
Yatsı 21:30

Gelişmelerden Haberdar Olun

@