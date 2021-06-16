“Çorum’da Bahar” fotoğraf yarışması sonuçlandı

Yapılan değerlendirme sonunda 3 fotoğrafa başarı ödülü verilirken 5 fotoğraf da mansiyon aldı. Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan, Belediye Meclis Üyesi Suat Aydoğan, Fotoğraf Sanatçıları Engin Bıyıkoğlu, Ercan Ayrancı ve Savaş Baykan ile Çorum Belediyesi Basın Biriminden Salih Karslıoğlu’nun seçici kurul üyeliğini yaptığı yarışmada yapılan değerlendirmede Mustafa Göv, “Belediye ve Laleler” adlı fotoğrafıyla 1.’lik ödülüne lâyık görüldü. “Baharda Çorum” adlı fotoğrafıyla yarışmaya katılan Muhammet Raşit Bolat 2.’lik ödülüne layık görülürken, “Bir Bahar Akşamı” adlı fotoğrafıyla yarışmaya katılan Hüseyin Çamoğlu ise 3.’lük ödülünü aldı.

Kaan Kepçeli, ‘Ağaç’ adlı fotoğrafıyla, Yağmur Serinci ‘Baharda Saat Kulesi’ adlı fotoğrafıyla, Zeynep Hilal Yıldız ‘Hıdırlık Bahar’ adlı fotoğrafıyla, Reyhan Erdem ‘Bahar’ adlı fotoğrafıyla ve Osman Keser ‘Oskes_03’adlı fotoğrafıyla 750 TL’lik mansiyon ödüllerinin sahibi oldu.

20 Nisan 2021 tarihinde başlayan yarışmaya 48 fotoğraf sanatçısı 198 fotoğraf katıldı. Yarışmanın ödül töreni ve sergisi 23 Haziran Çarşamba günü gerçekleştirilecek.

(Haber Merkezi)

