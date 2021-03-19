Çorum’da aşı tükendi!

Öğrendiğimize göre, Çorum’a ne zaman aşı geleceğine ilişkin olarak da herhangi bir bilgi yok. Çin’in Sinovac firmasından ithal edilen Coronavac aşısının, ülke genelinde tükendiği biliniyor ve yeni bir partinin ne zaman geleceği konusunda da bir tarih verilemiyor.

(Haber Merkezi)