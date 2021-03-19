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Çorum’da aşı tükendi!
Çorum’da, Covit-19 salgınına karşı başlatılan aşılama çalışmaları, aşı yetersizliği nedeniyle kesintiye uğradı. Özellikle 2. aşı için önceden randevu almış olanlara, aile hekimliklerine gelmemeleri için telefonla uyarı yapılıyor ve aşı geldiğinde kendilerine bilgi verileceği ifade ediliyor.
Güncel 19.03.2021, 00:16 19.03.2021, 00:39
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Öğrendiğimize göre, Çorum’a ne zaman aşı geleceğine ilişkin olarak da herhangi bir bilgi yok. Çin’in Sinovac firmasından ithal edilen Coronavac aşısının, ülke genelinde tükendiği biliniyor ve yeni bir partinin ne zaman geleceği konusunda da bir tarih verilemiyor.
(Haber Merkezi)
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