Çorum’da aranan kayıp insan sayısı 5

Mehmet Bektaş’ın başkanlığında toplanan İl Genel Meclisi Kasım ayı 17’nci oturumunda Araştırma ve Geliştirme Komisyonu’nun hazırlamış olduğu “Çorum’un ilçe ve köylerindeki kayıp insan sayısı” ile ilgili rapor görüşüldü.

Komisyon Başkanı Arif Çamiçi, Çorum’daki kayıp insan sayısının 5 olduğunu açıkladı. Öte yandan ülke genelinde kayıp insan sayısının 12 bini geçtiğini kaydeden Çamiçi, bunların 4 bine yakınının çocuk olduğunu söyledi.

(Taner ŞİMŞEK)

