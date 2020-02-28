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Çorum’da araç sayısı 171 bin 998’e çıktı

Türkiye İstatistik Kurumu Samsun Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, Çorum’da Ocak ayı sonunda toplam trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtı sayısı bir önceki aya göre 621 adet (%0,3) artarak 171 bin 998 âdete ulaştı.

Çorum’da araç sayısı 171 bin 998’e çıktı

Türkiye İstatistik Kurumu Samsun Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, Çorum’da Ocak ayı sonunda toplam trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtı sayısı bir önceki aya göre 621 adet (%0,3) artarak 171 bin 998 âdete ulaştı.

28 Şubat 2020 Cuma 21:30
Çorum’da araç sayısı 171 bin 998’e çıktı

2020 yılı Ocak ayı sonu itibarıyla Çorum'daki toplam 171 bin 998 motorlu kara taşıtının; % 47'si (80 bin 915 adet) otomobil, %1,6'sı (2 bin 751 adet) minibüs, %0,6'sı (1 072 adet) otobüs, %12,9'u (22 bin 213 adet) kamyonet, %3,3'ü (5 bin 730 adet) kamyon, %10,3'ü (17 bin 763 adet) motosiklet, %0,2'si (350 adet) özel amaçlı taşıtlar ve %24'ü (41 bin 204 adet) de traktörlerden oluşmakta.

Çorum'da Ocak ayında 5 bin 655 adet taşıtın devri yapıldı. Devri yapılan taşıtlar içinde %67,6 ile ilk sırada yer alan otomobili %13,5 ile Traktör ve %13,4 ile Kamyonet takip etti.

2020 yılı Ocak ayı sonu itibariyle Türkiye genelinde toplam 23 milyon 245 bin 409 adet trafiğe kayıtlı araç bulunmakta. Çorum ili toplam 171 bin 998 trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtı ile Türkiye genelindeki motorlu kara taşıtlarının %0,7'sine sahip.

TÜİK Samsun Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre Çorum ilinde 2020 yılı Ocak ayı itibarıyla, trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtlarında bir önceki yılın aynı ayına göre en yüksek artış sırasıyla; özel amaçlı (%2,3), motosiklet (%2) ve traktör (%1,2) şeklinde gerçekleşti. (Haber Merkezi)

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