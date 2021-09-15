Çorum’da Ağustos’ta 917 konut satışı yapıldı

TÜİK tarafından yapılan açıklamaya göre Ağustos ayında Samsun’da 2.532, Tokat’ta 719, Çorum’da 917, Amasya’da ise 494 konut satıldı.

Türkiye genelinde konut satışları Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %17,0 azalarak 141 bin 400 oldu. Konut satışlarında İstanbul 24 bin 286 konut satışı ve %17,2 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u 13 bin 642 konut satışı ve %9,6 pay ile Ankara, 7 bin 731 konut satışı ve %5,5 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının en az olduğu iller sırasıyla 16 konut ile Hakkari ve 28 konut ile Ardahan oldu.

İPOTEKLİ KONUT SATIŞLARI 27

BİN 375 OLARAK GERÇEKLEŞTİ

Türkiye genelinde ipotekli konut satışları Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %64,0 azalış göstererek 27 bin 375 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı %19,4 olarak gerçekleşti. İpotekli satışlarda İstanbul 5 bin 636 konut satışı ve %20,6 pay ile ilk sırada yer aldı. İpotekli konut satışının en az olduğu il 1 konut ile Hakkari oldu.

DİĞER SATIŞ TÜRLERİ SONUCUNDA

114 BİN 25 KONUT EL DEĞİŞTİRDİ

Türkiye genelinde diğer konut satışları Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %20,8 artarak 114 bin 25 oldu. Diğer konut satışlarında İstanbul 18 bin 650 konut satışı ve %16,4 pay ile ilk sıraya yerleşti. İstanbul'daki toplam konut satışları içinde diğer satışların payı %76,8 oldu. Ankara 10 bin 178 diğer konut satışı ile ikinci sırada yer alırken, Ankara'yı 6 bin 65 konut satışı ile İzmir izledi. Diğer konut satışının en az olduğu il 15 konut ile Hakkari oldu.

İLK DEFA SATILAN KONUT SAYISI

42 BİN 639 OLARAK GERÇEKLEŞTİ

Türkiye genelinde ilk defa satılan konut sayısı Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %18,2 azalarak 42 bin 639 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk satışın payı %30,2 oldu. İlk satışlarda İstanbul 6 bin 375 konut satışı ve %15,0 ile en yüksek paya sahip olurken, İstanbul'u 2 bin 932 konut satışı ile Ankara ve bin 972 konut satışı ile İzmir izledi.

İKİNCİ EL KONUT SATIŞLARINDA

98 BİN 761 KONUT EL DEĞİŞTİRDİ

Türkiye genelinde ikinci el konut satışları Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %16,5 azalış göstererek 98 bin 761 oldu. İkinci el konut satışlarında İstanbul 17 bin 911 konut satışı ve %18,1 pay ile ilk sırada yer aldı. İstanbul'daki toplam konut satışları içinde ikinci el satışların payı %73,8 oldu. İkinci el konut satışlarında Ankara 10 bin 710 konut satışı ile ikinci sırada yer alırken, Ankara'yı 5 bin 759 konut satışı ile İzmir izledi. (Haber Merkezi)

