Çorum’da acil çağrıların yüzde 65’i asılsız çıkıyor
Tüm acil çağrıların tek numarada toplanarak sevk ve koordinasyonunun sağlanması adına 27 Ocak 2021 tarihi adeta “milat” olmuştu. Bu tarihten itibaren, İtfaiye 110, Orman Yangını 177, Sağlık 112 ve Jandarma 156 acil çağrıları 112 numarasında toplandı. Çorum Acil Çağrı Merkezi’nde, 10 Mart 2021 tarihinden itibaren de, Emniyet 155 ve AFAD acil çağrıları 112 kapsamına alındı.
Çorum 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Arif Demiral, merkeze gelen çağrının karşılayıcı tarafından saniyeler içinde ilgili kurumun görevlisine aktarıldığını belirterek, “Tek numara sisteminden önce, örneğin bir trafik kazasında ambulans aranır, ama olay yerine gidildiğinde, yangın, sıkışma, güvenlik gibi başka sorunlarla da karşılaşılabilirdi. Şimdi 112’den tüm birimlere aynı anda ulaşılabiliyor” diye konuştu.
“Yeni Nesil 112” projesiyle işitme ve konuşma engellilere hizmet verildiği gibi, yabancı dil çağrılarının da cevaplanabildiğini anlatan Demiral, Çorum’da 27 Ocak – 20 Ekim 2021 tarihleri arasında 433.993 çağrı alındığını, bunlardan 216.136’sının kurumlara aktarıldığını, 217.857’sinin elendiğini, bu süre içinde asılsız çağrı oranının yüzde 65 olarak belirlendiğini, bu konuda Türkiye ortalamasının ise yüzde 68 olduğunu bildirdi.
Arif Demiral, asılsız çağrılarla ilgili şu değerlendirmeyi yaptı: “Acil çağrı merkezlerinin hızlı ve etkin bir şekilde faaliyet göstermesinin en önemli engelleri, asılsız ihbarlar ve gereksiz aramalardır. Bunlar, hem çalışanların, hem de asıl ihtiyaç duyanların hayatlarını zorlaştırmaktadır. Karşılığında ise, Kabahatler Kanunu’na göre il valileri tarafından 412 lira idari para cezası verilmektedir.”
(Taner ŞİMŞEK)
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|4. Beşiktaş
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|5. Karagümrük
|9
|17
|6. Galatasaray
|9
|17
|7. Alanyaspor
|9
|17
|8. Altay
|9
|15
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|9
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|12. Gaziantep FK
|9
|11
|13. Sivasspor
|9
|10
|14. Başakşehir
|9
|9
|15. Antalyaspor
|9
|9
|16. Öznur Kablo Yeni Malatya
|9
|9
|17. Göztepe
|9
|8
|18. Giresunspor
|9
|8
|19. Kasımpaşa
|9
|6
|20. Rizespor
|9
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|9
|21
|2. Ankaragücü
|9
|21
|3. Erzurumspor
|9
|18
|4. Eyüpspor
|9
|17
|5. Kocaelispor
|8
|16
|6. Bandırmaspor
|9
|15
|7. Tuzlaspor
|8
|14
|8. Samsunspor
|8
|11
|9. Gençlerbirliği
|8
|11
|10. Menemenspor
|9
|11
|11. İstanbulspor
|8
|10
|12. Denizlispor
|9
|10
|13. Altınordu
|9
|10
|14. Adanaspor
|9
|9
|15. Manisa FK
|9
|9
|16. Boluspor
|8
|8
|17. Bursaspor
|8
|8
|18. Balıkesirspor
|8
|6
|19. Ankara Keçiörengücü
|8
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Chelsea
|8
|19
|2. Liverpool
|8
|18
|3. Man City
|8
|17
|4. Brighton
|8
|15
|5. Tottenham
|8
|15
|6. M. United
|8
|14
|7. West Ham
|8
|14
|8. Everton
|8
|14
|9. Brentford
|8
|12
|10. Wolverhampton
|8
|12
|11. Leicester City
|8
|11
|12. Arsenal
|8
|11
|13. Aston Villa
|8
|10
|14. Crystal Palace
|8
|8
|15. Southampton
|8
|7
|16. Watford
|8
|7
|17. Leeds United
|8
|6
|18. Burnley
|8
|3
|19. Newcastle
|8
|3
|20. Norwich City
|8
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Sociedad
|9
|20
|2. Real Madrid
|8
|17
|3. Sevilla
|8
|17
|4. Atletico Madrid
|8
|17
|5. Osasuna
|9
|17
|6. Rayo Vallecano
|9
|16
|7. Barcelona
|8
|15
|8. Real Betis
|9
|15
|9. Athletic Bilbao
|8
|13
|10. Valencia
|9
|12
|11. Espanyol
|9
|12
|12. Villarreal
|8
|11
|13. Mallorca
|9
|11
|14. Elche
|9
|9
|15. Celta de Vigo
|9
|7
|16. Cádiz
|9
|7
|17. Granada
|8
|6
|18. Levante
|9
|5
|19. Deportivo Alaves
|8
|3
|20. Getafe
|9
|2