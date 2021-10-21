Çorum’da acil çağrıların yüzde 65’i asılsız çıkıyor

Çorum 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Arif Demiral, merkeze gelen çağrının karşılayıcı tarafından saniyeler içinde ilgili kurumun görevlisine aktarıldığını belirterek, “Tek numara sisteminden önce, örneğin bir trafik kazasında ambulans aranır, ama olay yerine gidildiğinde, yangın, sıkışma, güvenlik gibi başka sorunlarla da karşılaşılabilirdi. Şimdi 112’den tüm birimlere aynı anda ulaşılabiliyor” diye konuştu.

“Yeni Nesil 112” projesiyle işitme ve konuşma engellilere hizmet verildiği gibi, yabancı dil çağrılarının da cevaplanabildiğini anlatan Demiral, Çorum’da 27 Ocak – 20 Ekim 2021 tarihleri arasında 433.993 çağrı alındığını, bunlardan 216.136’sının kurumlara aktarıldığını, 217.857’sinin elendiğini, bu süre içinde asılsız çağrı oranının yüzde 65 olarak belirlendiğini, bu konuda Türkiye ortalamasının ise yüzde 68 olduğunu bildirdi.

Arif Demiral, asılsız çağrılarla ilgili şu değerlendirmeyi yaptı: “Acil çağrı merkezlerinin hızlı ve etkin bir şekilde faaliyet göstermesinin en önemli engelleri, asılsız ihbarlar ve gereksiz aramalardır. Bunlar, hem çalışanların, hem de asıl ihtiyaç duyanların hayatlarını zorlaştırmaktadır. Karşılığında ise, Kabahatler Kanunu’na göre il valileri tarafından 412 lira idari para cezası verilmektedir.”

(Taner ŞİMŞEK)

