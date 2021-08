Çorum’da 8 köyün yolu KÖYDES asfalt programına kabul edilmedi

İl Genel Meclisi’nin Ağustos ayı üçüncü olağan toplantısı Mehmet Bektaş yönetiminde yapılan oturumla gerçekleştirildi. Bir önceki toplantıya ait karar özetinin okunması ile başlayan toplantıda Bayat Belediye Başkanlığı tarafından toplanan evsel atıkların İskilip Transfer İstasyonu’ndan Karapürçek Köyü’ndeki Düzenli Depolama ve Bertaraf Tesisi’ne taşınması işinin 2021 yılı sonuna kadar ton başına KDV dahil 41 TL’den İl Özel İdaresi tarafından yapılması ve müteakip yıllarda ise TÜFE fiyat artışı oranında artırılması ile ilgili madde incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edildi. Madde ile ilgili İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Recep Çıplak üyelere bilgi verdi.

Toplantıda daha sonra Plan ve Bütçe Komisyonu’nun KÖYDES programına alınmayan köylerin yollarının durumu ile ilgili madde görüşüldü. Buna göre Komisyon Başkanı Fehmi Yağlı, 2021 yılı KÖYDES programları görüşmelerinde Merkez ilçede 2 adet, Alaca ilçesinde 2 adet, Dodurga ilçesinde 1 adet, İskilip ilçesinde 1 adet, Kargı ilçesinde 1 adet ve Mecitözü ilçesinde 1 adet olmak üzere toplam 8 adet münferit köy yolunun asfalt yapım programının kabul edilmediğini açıkladı. Yağlı bu köylerin durumunun İl Özel İdaresi yatırım programında ayrı olarak ele alınabileceğini sözlerine ekledi.

Toplantıda son olarak ise Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı Ahmet Tuna tarafından Spor Liseleri ile ilgili rapor üyelerin bilgisine sunuldu. Türkiye genelinde 85 adet Spor Lisesi bulunduğunu, Çorum merkezde Spor Lisesi bulunmasına rağmen Çankırı, Kastamonu ve Yozgat gibi bölge illerinde olmadığını anlatan Tuna, Spor Liselerinin kontenjanlarının her okulun fiziki imkânları dikkate alınarak her yıl tespit edildiğini, öğrencilerin Milli Eğitim Bakanlığı yetenek sınavı kriterlerine göre alındığını, Çorum Spor Lisesi’ne derslik sayısının yetersiz olması nedeniyle her yıl 60 öğrenci alındığını, halen aktif olarak 10 tane milli sporcunun okula devam ettiğini, okulun fiziki imkânı iyileştirilirse daha fazla öğrencinin yararlanmasının sağlanabileceğini açıkladı.



(Eray UZUN- Murat SARIKOCALAR)